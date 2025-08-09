ATP Cincinnati 2025 oggi in tv: orari 9 agosto, ordine di gioco, programma, streaming

Oggi, sabato 9 agosto, terza giornata di incontri dedicata al torneo di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio si prospetta un day-3 particolarmente intenso e in casa Italia ci sarà l’atteso esordio di Jannik Sinner. Il n.1 del mondo affronterà il colombiano Daniel Elahi Galan e inizierà così il proprio percorso in un evento in cui difende il titolo del 2024.

Sulla carta, un match alla portata del nostro portacolori. Il sudamericano, infatti, non dovrebbe rappresentare una grande insidia per il tennista pusterese. Tuttavia, è noto come i primi turni siano sempre delle incognite anche per l’adattamento che si richiede in breve tempo alle caratteristiche del campo. Sinner non gioca un match ufficiale da quasi un mese e quindi staremo a vedere.

Vi saranno anche gli esordi di Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e di Lorenzo Sonego, tutti teste di serie in questo 1000. Musetti giocherà contro il francese Benjamin Bonzi, Cobolli sfiderà l’altro transalpino Terence Atmane e Sonego sarà opposto al belga Zizou Bergs.

Si potrà seguire il Masters1000 e il WTA1000 di Cincinnati, a partire dalle ore 17:00, su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205). Il torneo femminile sarà visibile anche in chiaro su SuperTennis, mentre gli appassionati potranno seguire entrambe le manifestazioni in diretta streaming su SkyGo e NOW. Il torneo maschile sarà trasmesso anche su Tennis Tv, quello femminile anche su SuperTenniX e sul sito di SuperTennis.

ATP CINCINNATI OGGI IN TV

Sabato 9 agosto

P&G Center Court

WTA – [3] Iga Swiatek (POL) vs Anastasia Potapova

ATP – Pedro Martinez (ESP) vs [13] Tommy Paul (USA)

ATP – [1] Jannik Sinner (ITA) vs [Q] Daniel Elahi Galan (COL)

WTA – [1] Aryna Sabalenka vs Marketa Vondrousova (CZE) (Non prima delle 01:00 italiane di domenica 10 agosto)

ATP – [4] Taylor Fritz (USA) vs [Q] Emilio Nava (USA)

Grandstand

ATP – [11] Casper Ruud (NOR) vs Arthur Rinderknech (FRA) (Inizio 17:00 italiane)

WTA – Eva Lys (GER) vs [6] Madison Keys (USA) (Non prima delle 19:00 italiane)

WTA – [9] Elena Rybakina (KAZ) vs Renata Zarazua (MEX)

ATP – [10] Frances Tiafoe (USA) vs Roberto Carballes Baena (ESP) (Non prima delle 01:00 italiane di domenica 10 agosto)

WTA – [Q] Leolia Jeanjean (FRA) vs [5] Amanda Anisimova (USA) (Non prima delle 02:30 italiane di domenica 10 agosto)

Court 3

ATP – Roman Safiullin vs [7] Holger Rune (DEN) (Inizio 17:00 italiane)

WTA – [21] Leylah Fernandez (CAN) vs Jessica Bouzas Maneiro (ESP)

WTA – [WC] Taylor Townsend (USA) vs [13] Liudmila Samsonova

ATP – [17] Alejandro Davidovich Fokina (ESP) vs Joao Fonseca (BRA)

Champions’ Court

ATP – [28] Alex Michelsen (USA) vs Corentin Moutet (FRA) (Inizio 17:00 italiane)

ATP – [25] Stefanos Tsitsipas (GRE) vs Fabian Marozsan (HUN)

WTA – Olga Danilovic (SRB) vs [30] Emma Raducanu (GBR)

WTA – [28] Anna Kalinskaya vs Peyton Stearns (USA)

Court 10

ATP – Benjamin Bonzi (FRA) vs [8] Lorenzo Musetti (ITA) (Inizio 17:00 italiane)

WTA – Maya Joint (AUS) vs [18] Beatriz Haddad Maia (BRA)

WTA – [Q] Clervie Ngounoue (USA) vs [19] Elise Mertens (BEL)

ATP – [Q] Terence Atmane (FRA) vs [15] Flavio Cobolli (ITA)

Court 4

WTA – Tatjana Maria (GER) vs [25] Marta Kostyuk (UKR) (Inizio 17:00 italiane)

ATP – Tomas Martin Etcheverry (ARG) vs [23] Felix Auger-Aliassime (CAN)

ATP – Sebastian Baez (ARG) vs [30] Gabriel Diallo (CAN)

WTA – Yue Yuan (CHN) vs [14] Diana Shnaider

Court 7

WTA – [1] Sara Errani (ITA) / Jasmine Paolini (ITA) vs TBD (Inizio 17:00 italiane)

WTA – Su-Wei Hsieh (TPE) / Ena Shibahara (JPN) vs [2] Gabriela Dabrowski (CAN) / Erin Routliffe (NZL)

ATP – [19] Tomas Machac (CZE) vs [Q] Adrian Mannarino (FRA)

WTA – [12] Ekaterina Alexandrova vs Lulu Sun (NZL)

Court 8

WTA – Magda Linette (POL) / Clara Tauson (DEN) vs Tereza Mihalikova (SVK) / Olivia Nicholls (GBR) (Inizio 17:00 italiane)

WTA – [WC] Emma Navarro (USA) / Margaret Navarro (USA) vs Giuliana Olmos (MEX) / Aldila Sutjiadi (INA)

WTA – [WC] Iva Jovic (USA) / Ashlyn Krueger (USA) vs Hailey Baptiste (USA) / Jessica Pegula (USA)

WTA – [WC] Barbora Krejcikova (CZE) / Jelena Ostapenko (LAT) vs Anna Danilina (KAZ) / Aleksandra Krunic (SRB)

Court 9

WTA – [27] Anastasia Pavlyuchenkova vs [Q] Aoi Ito (JPN) (Inizio 17:00 italiane)

WTA – [22] Magdalena Frech (POL) vs Sorana Cirstea (ROU)

ATP – [Q] Coleman Wong (HKG) vs [20] Ugo Humbert (FRA)

ATP – Zizou Bergs (BEL) vs [31] Lorenzo Sonego (ITA)

PROGRAMMA CINCINNATI OPEN 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), femminile anche in chiaro su SuperTennis

Diretta streaming: SkyGo, Now; maschile anche su Tennis Tv; femminile anche su SuperTenniX e sito di SuperTennis