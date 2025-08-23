A che ora i Mondiali di canoa velocità 2025 oggi: orari 23 agosto, programma, streaming, italiani in gara

Sabato 23 agosto continueranno all’Idroscalo di Milano le gare dei Mondiali senior 2025 di canoa velocità e paracanoa: quarta e penultima giornata dedicata nella sessione mattutina alle ultime semifinali ed a due finali, ed in quella pomeridiana ad altre dieci finali.

L’Italia sarà in gara con quattordici equipaggi, dei quali nove in acqua al mattino e cinque previsti al via nel pomeriggio: gli azzurri saranno presenti in tre Finali A, delle quali, però, una sola sarà specialità olimpica, mentre le altre due imbarcazioni saranno impegnate in una gara non olimpica ed in una paralimpica.

Per la quarta e penultima giornata di gare la diretta tv sarà fruibile per la sessione mattutina su Rai Sport HD e per la sessione pomeridiana su Rai Sport HD fino alle 14.00 poi su Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, infine la diretta live testuale sarà a cura di OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2025

Sabato 23 agosto

Sessione mattutina

09:00 KL2 200 maschile, semifinali (Giuseppe Cotticelli, Christian Volpi)

09:10 KL3 200 maschile, semifinali (Cristian Piazza)

09:25 K1 200 femminile, semifinali (Lucrezia Zironi)

09:40 C1 200 femminile, semifinali (Olympia Della Giustina)

09:55 KL1 200 femminile, finale A

10:00 KL1 200 maschile, finale A

10:10 K1 500 maschile, semifinali (Giacomo Cinti)

10:28 C2 500 maschile, semifinali (Carlo Tacchini/Gabriele Casadei)

10:40 K2 500 femminile, semifinali (Irene Bellan/Meshua Marigo)

10:58 K2 500 maschile, semifinali (Samuele Burgo/Tommaso Freschi)

Sessione pomeridiana

13:25 VL3 200 maschile, finale B (Mirko Nicoli)

13:37 K1 500 femminile, finale B

13:43 C1 500 femminile, finale B

13:50 K1 1000 maschile, finale E

13:57 K1 1000 maschile, finale D

14:04 K1 1000 maschile, finale C

14:11 K1 1000 maschile, finale B (Andrea Schera)

14:18 C1 1000 maschile, finale B

14:34 C1 500 femminile, finale A (Olympia Della Giustina)

14:41 K1 500 femminile, finale A (Lucrezia Zironi)

14:48 C1 1000 maschile, finale A

14:56 K1 1000 maschile, finale A

15:06 VL2 200 maschile, finale A

15:12 VL3 200 maschile, finale A

15:18 KL2 200 femminile, finale A

15:24 KL3 200 femminile, finale A (Amanda Embriaco)

15:30 C2 200 femminile, finale A

15:36 C4 500 maschile, finale A

PROGRAMMA MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: per la sessione mattutina Rai Sport HD, per la sessione pomeridiana Rai Sport HD fino alle 14.00 poi Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta live testuale: OA Sport.