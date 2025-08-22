A che ora i Mondiali di canoa velocità 2025 oggi: orari 22 agosto, programma, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 22 agosto, proseguiranno all’Idroscalo di Milano le gare dei Mondiali 2025 di canoa velocità e paracanoa: terza giornata dedicata nella sessione mattutina interamente alle ultime batterie ed alle semifinali ed in quella pomeridiana alle prime finali.

L’Italia sarà in gara con venti imbarcazioni, delle quali quattordici in acqua al mattino ed almeno sei previsti al via nel pomeriggio: gli azzurri saranno presenti in non meno di cinque Finali A, delle quali, però, una sola sarà specialità olimpica, mentre gli altri equipaggi saranno impegnati in gare non olimpiche o non paralimpiche.

Per la terza giornata di gare la diretta tv sarà fruibile per la sessione mattutina su Rai Sport HD e per la sessione pomeridiana su Rai 2 HD fino alle 15.20 poi su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, infine la diretta live testuale sarà a cura di OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI CANOA VELOCITA’ 2025

Venerdì 22 agosto

Sessione mattutina

08:00 VL3 200 femminile, batterie (Zakaria Abakar Nouracham)

08:15 KL2 200 maschile, batterie (Giuseppe Cotticelli, Christian Volpi)

08:30 KL3 200 maschile, batterie (Cristian Piazza)

09:00 VL1 200 maschile, semifinale (Alessio Bedin)

09:05 VL2 200 maschile, semifinale (Marius-Bogdan Ciustea)

09:15 VL3 200 maschile, semifinali (Mirko Nicoli)

09:25 KL2 200 femminile, semifinale

09:30 KL3 200 femminile, semifinale (Amanda Embriaco)

09:46 C1 500 femminile, semifinali (Olympia Della Giustina)

09:56 C1 1000 maschile, semifinali (Nicolae Craciun)

10:10 K1 1000 maschile, semifinali B

10:31 K1 1000 maschile, semifinali A (Andrea Schera)

10:55 K1 500 femminile, semifinali (Lucrezia Zironi)

11:13 C4 500 maschile, semifinale (Nicolae Craciun, Samuele Veglianti, Mattia Alfonsi, Marco Tontodonati)

11:23 C2 200 femminile, semifinale

11:28 VL2 200 femminile, semifinale (Veronica Biglia)

11:33 VL3 200 femminile, semifinali (ev. Zakaria Abakar Nouracham)

Sessione pomeridiana

14:00 C1 200 maschile, finale B (Mattia Alfonsi)

14:05 K1 200 maschile, finale B

14:15 K1 1000 femminile, finale B

14:25 C1 500 maschile, finale B

14:31 K4 500 maschile, finale B

14:37 K4 500 femminile, finale B

14:43 C2 500 femminile, finale B

15:04 C1 500 maschile, finale A (Mattia Alfonsi)

15:11 K4 500 maschile, finale A (Manfredi Rizza, Francesco Lanciotti, Nicolò Volo, Giovanni Francesco Penato)

15:18 K4 500 femminile, finale A

15:25 C2 500 femminile, finale A

15:32 K1 1000 femminile, finale A (Giada Rossetti)

15:40 C1 200 maschile, finale A

15:46 K1 200 maschile, finale A (Andrea Domenico Di Liberto)

15:52 VL1 200 maschile, finale A (ev. Alessio Bedin)

15:58 VL1 200 femminile, finale A (Viktoryia Pistis Shablova)

Diretta tv: per la sessione mattutina Rai Sport HD, per la sessione pomeridiana Rai 2 HD fino alle 15.20 poi Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta live testuale: OA Sport.