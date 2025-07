Tour de France 2025, tappa di oggi Amiens Métropole-Rouen: orari, tv, percorso, favoriti. Possibili schermaglie tra Pogacar e Vingegaard

Quarta tappa per il Tour de France 2025. Dopo una volata di gruppo ecco un’altra giornata molto interessante, con un finale che ricorda molto una classica del Nord: sarà spettacolo. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso, altimetria, programma e favoriti.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.35

PERCORSO

La quarta frazione partirà da Amiens Métropole e si concluderà dopo 174,2 chilometri a Rouen. Tappa mossa nei primi chilometri con numerosi saliscendi ma nessuno GPM. Si incomincerà realmente a salire con l’ascesa della Côte Jacques Anquetil (3,5 km al 3,6% di pendenza media) che anticipa un finale entusiasmante. Negli ultimi 30 chilometri si affronteranno infatti quattro Gran Premi della Montagna, con un ultima rampa, quella di Saint-Hilaire (800 metri ad una pendenza media del 10,6%), posta a 5 chilometri dal traguardo finale.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA QUARTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Martedì 8 luglio – Quarta tappa Amiens Métropole-Rouen (174,2 km)

Orario di partenza: 13.35

Orario di arrivo: 17.20 circa

DOVE VEDERE LA QUARTA TAPPA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 alle 18.00

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN, Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Altro finale spettacolare che praticamente ricalca quello visto domenica. Sarà nuovo scontro tra l’attuale Maglia Gialla Mathieu van der Poel e la coppia in lotta per la Maglia Gialla di Parigi formata da Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard? Molto probabile. In tanti si attendono anche una riscossa da parte di Remco Evenepoel, sottotono in questo inizio di Tour. Il nome a sorpresa può essere quello del francese Romain Gregoire, mentre l’Italia punta su Simone Velasco.