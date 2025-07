Sport in tv oggi (venerdì 25 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 25 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui Mondiali di scherma a Tbilisi (Georgia) dove l’Italia va a caccia di soddisfazioni e di medaglie, dopo non aver brillato nei giorni precedenti. Di scena poi i Mondiali degli sport acquatici con i tuffi dalle grandi altezze e il nuoto artistico. In quest’ultima specialità, la selezione del Bel Paese può nutrire ambizioni da medaglia.

Terzultima giornata di gare delle Universiadi in Germania, con l’Italia in top-5 del medagliere e in cerca di nuovi podi per arricchire i proprio tesoretto. Inizierà anche il week end di F1 sul circuito di Spa-Francorchamps (Belgio). La Ferrari si presenta con una vettura rinnovata, vedremo se basterà per rivaleggiare con le scuderie migliori. In primo piano anche la diciannovesima tappa del Tour de France, l’ultima di montagna, che andrà a definire il quadro della situazione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 25 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 25 luglio

04.02 Nuoto artistico, Mondiali 2025: finale libero doppio misto – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

05.00 Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025: 20m femminile (round 3-4) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

06.00 Judo, Grand Slam Ulaanbaatar 2025: prima giornata (eliminations rounds) – Diretta streaming su Judo Tv.

07.00 Scherma, Mondiali 2025: sciabola maschile individuale – Assalti tabellone principale da primo turno alle finali – Diretta tv su RaiSport HD dalle 16.00, Sky Sport Arena (204) dalle 16.00; in streaming su RaiPlay Sport 1 (dalle 15.30), SkyGo, NOW e su fencingtv.com

08.00 Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025: 27m maschili (round 3-4) – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

08.00 Scherma, Mondiali 2025: fioretto donne individuale – Assalti tabellone principale da primo turno alle finali – Diretta tv su RaiSport HD dalle 16.00, Sky Sport Arena (204) dalle 16.00; in streaming su RaiPlay Sport 1 (dalle 15.30), SkyGo, NOW e su fencingtv.com.

08.30 Scherma, Mondiali 2025: fioretto maschile a squadre – Assalti primo turno (fino agli ottavi) – Diretta streaming su fencingtv.com.

09.00 Multisport, Universiadi: terzultima giornata – Diretta in streaming su FISU.tv, Discovery+ e dalle 18.55 su DAZN.

09.30 Scherma, Mondiali 2025: spada femminile a squadre – Assalti primo turno (fino agli ottavi) – Diretta streaming su fencingtv.com.

09.50 Canoa Kayak, Mondiali junior 2025: semifinali/finali – Diretta streaming sul canale Youtube Planet Canoe.

11.00 Judo, Grand Slam Ulaanbaatar 2025: prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

12.30 F1, GP Belgio 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (208), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.30 Tennis, ATP Kitzbuehel 2025: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

13.32 Nuoto artistico, Mondiali 2025: finale routine acrobatica – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

14.00 Canottaggio, Mondiali U23 2025: terza giornata – Diretta streaming sul canale Youtube World Rowing.

14.00 Tennis, WTA Praga 2025: semifinali – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Max (205); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

14.40 Ciclismo, Tour de France 2025: diciannovesima tappa – Diretta tv dalle 15.00 su Rai 2 HD; in streaming su Discovery+, RaiPlay e su DAZN.

16.30 F1, GP Belgio 2025: qualifiche Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (208), Sky Sport 4K (213) e su TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it.

18.00 Tennis, WTA Washington 2025: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Max (205), Sky Sport Mix (211), dalle 23.00 su Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

18.30 Tennis, ATP Umago 2025: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Darderi vs Carabelli 1° match e inizio alle 18.30)

19.00 Golf, 3M Open: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

19.30 Rugby femminile, Test Match: Italia vs Scozia – Diretta streaming su Federugby.it e Rugbypass.tv.

20.00 Tennis, ATP Washington 2025: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211), dalle 01.30 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

20.00 Calcio, amichevole: Fiorentina vs Carrarese – Diretta streaming su DAZN.