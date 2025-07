Sport in tv oggi (venerdì 18 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 18 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati fin dalle prime ore del mattino italiano sui Mondiali degli sport acquatici a Singapore. Nel nuoto di fondo l’Italia punterà su Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri nella 5 km, dopo che entrambi hanno conquistato un argento di prestigio nella 10 km (distanza olimpica). Inizierà anche il percorso iridato del nuoto artistico e la squadra tricolore vorrà rispondere presente.

Prosegue il darsi agonistico delle Universiadi in Germania e gli azzurri vorranno rispondere presente. Prende il via invece il fine-settimana dei centauri del Motomondiale a Brno ed entra sempre più nel vivo il Tour de France con la cronoscalata di Peyragudes che potrebbe consentire a Tadej Pogacar di rafforzare il primato. Fari puntati sul tennis e sulla Hopman Cup con gli azzurri che giocheranno contro la Francia, per ottenere un altro successo dopo quello contro la Croazia. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 18 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 18 luglio

01.30 Nuoto di fondo, Mondiali 2025: 5 km femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

03.00 Tennis, ATP Los Cabos: quarti di finale – Diretta tv dalle 06.00 su Sky Sport Uno (201), dalle 03.00 su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

04.00 Nuoto artistico, Mondiali 2025: preliminari solo tecnico femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

04.00 Nuoto di fondo, Mondiali 2025: 5 km maschile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

08.00 Nuoto artistico, Mondiali 2025: preliminari duo tecnico – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

09.00 Multisport, Universiadi: seconda giornata – Diretta tv dalle 18.55 su Eurosport1 HD; in streaming su FISU.tv, dalle 11.25 su Discovery+ e dalle 18.55 DAZN.

09.00 Moto3, GP Cechia 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.00 Atletica, Europei U23 2025: seconda giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming su eurovisionsport.com.

09.30 Tennis, WTA Iasi: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP Cechia 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo 2025 a Milano: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Pallanuoto, Mondiali 2025: Serbia vs Giappone – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.30 Tennis, ATP Gstaad 2025: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

10.45 MotoGP, GP Cechia 2025: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.00 Ciclismo su pista, Europei U23/juniores 2025: quarta giornata (sessione mattutina) – Diretta streaming sul canale Youtube Uec Cyclisme.

11.00 Tennis, WTA Amburgo: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

11.00 Tennis, ATP Bastad 2025: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Darderi vs Baez 3° match e inizio programma alle 11.00)

11.35 Pallanuoto, Mondiali 2025: Romania vs Ungheria – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.10 Pallanuoto, Mondiali 2025: Brasile vs Grecia – Diretta tv su RaiSport HD e su Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

13.10 Ciclismo, Tour de France 2025: tredicesima tappa – Diretta tv dalle 14.00 su Rai 2 HD, dalle 12.45 su Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+ e su DAZN.

13.15 Moto3, GP Cechia 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.05 Moto2, GP Cechia 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.45 Pallanuoto, Mondiali 2025: Canada vs Montenegro – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 MotoGP, GP Cechia 2025: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.30 Atletica, Europei U23 2025: seconda giornata (sessione pomeridiana/serale) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su eurovisionsport.com.

16.30 Equitazione, Euopei 2025: terza giornata – Diretta streaming su FEI Tv.

16.30 Ciclismo su pista, Europei U23/juniores 2025: quarta giornata (sessione serale) – Diretta streaming sul canale Youtube Uec Cyclisme.

17.30 Tennis, Hopman Cup 2025: Italia vs Francia – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv e su SuperTennix.

(Bronzetti vs Paquet; Cobolli vs Gasquet; Bronzetti/Cobolli vs Paquet/Gasquet)

21.00 Calcio femminile, Europei 2025: Spagna vs Svizzera (quarti di finale) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

21.00 Arrampica, Coppa del Mondo 2025 a Madrid (Spagna): semifinali lead – Diretta streaming su Discovery+.