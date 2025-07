Sport in tv oggi (sabato 5 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 5 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sul terzo turno di Wimbledon: Jannik Sinner affronterà lo spagnolo Pedro Martinez, Flavio Cobolli cercherà il colpaccio contro il ceco Jakub Mensik, Lorenzo Sonego dovrà ribaltare il pronostico contro lo statunitense Brandon Nakashima, Elisabetta Cocciaretto sfiderà la svizzera Belinda Bencic.

Gli appassionati di motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Gran Bretagna per la F1, mentre gli amanti di ciclismo potranno gustarsi la prima tappa del Tour de France (annunciato un arrivo in volata). Da seguire anche il Test Match di rugby tra Italia e Sudafrica, mentre in serata andrà in scena la tappa della Diamond League di atletica a Eugene.

Spazio anche agli Europei juniores di nuoto, agli Europei under 20 di lotta, al terzo giro dei tornei di golf della settimana, al Meeting di Bolzano per i tuffi, agli Europei di calcio femminile e al Mondiale per Club di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 5 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 5 luglio

03.00 CALCIO (Mondiale per Club, quarti di finale) – Palmeiras-Chelsea (diretta streaming su DAZN)

08.00 GOLF (DP World Tour) – BMW International Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 12.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 12.30)

08.00 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Semifinali maschili ad Alessandria d’Egitto (diretta streaming su UIPM Tv)

08.00 CANOA SLALOM – Europei juniores/under 23, terza giornata (diretta streaming sul canale YouTube di Canoe Europe)

09.05 RUGBY (Test Match) – Nuova Zelanda-Francia (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.30 NUOTO – Europei juniores, batterie (diretta streaming su European Aquatics Tv)

10.00 F3 – GP Gran Bretagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.30 LOTTA – Europei Under 20 (diretta streaming su UWW+)

12.00 TENNIS – Wimbledon, terzo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 251-256; diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K dalle ore 14.30 alle ore 22.00; diretta streaming su Sky Go, NOW). Cobolli-Mensik (ore 12.00), Cocciaretto-Bencic (ore 12.00), Sinner-Martinez (ore 14.30), Sonego-Nakashima (secondo match dalle ore 12.00), Vavassori/Bolelli-Pavlasek/Zielinski (secondo match dalle ore 12.00 e non prima delle ore 13.30)



12.00 ARRAMPICATA (Coppa del Mondo) – Speed a Cracovia, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 F1 – GP Gran Bretagna, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.40 CICLISMO – Tour de France, prima tappa: Lille-Lille (diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.00; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.00)

14.15 F2 – GP Gran Bretagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 MOTORSPORT (WEC) – 4 Ore di Imola, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

16.00 F1 – GP Gran Bretagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 18.30; differita streaming su tv8.it dalle ore 18.30)

16.00 GOLF (PGA Tour) – John Deere Classic, terzo giro (diretta streaming su Eurosport 2, DAZN dalle ore 19.00; diretta streaming integrale su Discovery+)

16.00 BMX – Urban Series, semifinali freestyle femminile (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

16.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Canada Open (diretta streaming su BWF Tv)

16.00 TUFFI – Meeting Bolzano, finali seconda giornata (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

17.00 PADEL – Premier Padel Tour (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.10 RUGBY (Test Match) – Sudafrica-Italia (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 NUOTO – Europei juniores, finali (diretta streaming su European Aquatics Tv)

18.00 CALCIO (Mondiale per Club, quarti di finale) – PSG-Bayern Monaco (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Europei) – Galles-Olanda (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.00 BMX – Urban Series, semifinali freestyle maschile (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

19.10 RUGBY (Test Match) – Georgia-Irlanda (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 EQUITAZIONE (Global Champions Tour) – Salto a ostacoli a Monaco (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

21.00 CALCIO FEMMINILE (Europei) – Francia-Inghilterra (diretta streaming su UEFA Tv)

21.25 ATLETICA – Diamond League a Eugene (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Max dalle ore 22.00; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 22.00)

21.40 RUGBY (Test Match) – Argentina-Inghilterra (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.00 CALCIO (Mondiale per Club, quarti di finale) – Real Madrid-Borussia Dortmund (diretta tv su Canale 5; diretta streaming su Mediaset Infinity, DAZN)

