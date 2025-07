Sport in tv oggi (giovedì 31 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Giovedì 31 luglio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi il tennis con i tornei ATP Masters 1000 di Toronto e WTA 1000 di Montreal, il ciclismo femminile con il Tour de France, il nuoto ed i tuffi con i Mondiali, e tanto altro ancora.

A Singapore, per i Mondiali 2025 degli sport acquatici, il programma prevede semifinali e finali della piattaforma da 10 metri femminile e preliminari del trampolino da 3 metri maschile dei tuffi, e batterie, semifinali e finali del nuoto.

Nei tuffi saranno in gara nel trampolino da 3 metri maschile Giovanni Tocci e Matteo Santoro e nella piattaforma da 10 metri femminile Sarah Jodoin Di Maria. Nel nuoto saranno al via otto azzurri nelle batterie di quattro specialità individuali e la 4×200 metri stile libero femminile, inoltre si disputeranno quattro semifinali e cinque finali.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 31 luglio

03.02 Tuffi, Mondiali: trampolino 3m uomini, preliminari – Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, dalle 05.25 Rai Sport HD, Rai Play

04.02 Nuoto, Mondiali: batterie (100m stile libero donne, 200m dorso uomini, 200m rana donne, 200m rana uomini, staffetta 4x200m stile libero donne) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go, NOW

09.00 Volley, Nations League: Francia-Slovenia – DAZN, VBTV

09.32 Tuffi, Mondiali: piattaforma 10m donne, semifinale – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

10.00 Beach volley femminile, Europei: fase a gironi e sedicesimi (10.00 Gottardi/Reka Orsi Toth-Neuschaeferova/Stochlova, 16.30 Scampoli/Bianchi-avversarie da definire) – EuroVolley TV

10.00 Beach volley, Europei: fase a gironi e sedicesimi (13.30 Dal Corso/Viscovich-Gavira Collado/Huerta Pastor, 14.30 Cottafava/Ranghieri-Bassereau/Aye) – EuroVolley TV

12.15 Tuffi, Mondiali: piattaforma 10m donne, finale – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, fino alle 13.00 Rai Sport HD, Rai Play

13.00 Volley, Nations League: Giappone-Polonia – DAZN, VBTV

13.00 Volley, Europei U16: Italia-Bulgaria – YouTube Volleyball Federation of Armenia

13.02 Nuoto, Mondiali: semifinali e finali (finale 200m farfalla donne, semifinali 100m stile libero donne, finale 200m misti uomini, finale 100m stile libero uomini, semifinali 200m rana donne, finale 50m dorso donne, semifinali 200m rana uomini, semifinali 200m dorso uomini, finale staffetta 4x200m stile libero donne) – Rai Sport HD poi dalle 13.30 Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

14.25 Ciclismo femminile, Tour de France: 6a tappa, Clermont Ferrand-Ambert (123.7 km) – 15.15 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

17.00 Tennis, ATP Masters 1000 Toronto: sedicesimi (1° match alle 18.30 Musetti-Michelsen, 2° match dalle 18.30 Cobolli/Davidovich Fokina-Cash/Glasspool, 3° match dalle 18.30 comunque non prima dell’1.00 Arnaldi-Zverev) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Go, NOW (a rotazione con WTA 1000 Montreal), Tennis TV

17.00 Tennis, WTA 1000 Montreal: sedicesimi – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Go, NOW (a rotazione con ATP Masters 1000 Toronto), SuperTennis HD, SuperTenniX

18.30 Basket, Europei U18: quarti di finale, Italia-Serbia – YouTube FIBA Basketball