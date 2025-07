Sport in tv oggi (giovedì 10 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Giovedì 10 luglio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma oggi il tennis con il torneo di Wimbledon, il calcio femminile con gli Europei, il volley femminile con la Nations League, il ciclismo con il Tour de France, il ciclismo femminile con il Giro d’Italia, e tanto altro ancora.

Dopo la cronometro di Caen riparte il Tour de France con la sesta tappa, che porterà il gruppo da Bayeux a Vire Normandie dopo 201.5 km: ci saranno 6 GPM da scalare, dei quali i primi 5 di terza categoria e l’ultimo di quarta. Sprint intermedio dopo soli 22.2 km a Villers-Bocage.

L’Italia ha già centrato la qualificazione alla Final Eight, in programma a Lodz dal 23 al 27 luglio, ma vuole restare imbattuta nella Nations League di volley femminile: le azzurre affronteranno la Serbia alla ore 17.00 nella Pool 7 di Apeldoorn, nei Paesi Bassi.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 10 luglio

09.00 Canoa slalom, Mondiali J/U23 Foix: semifinali e finali K1 Under 23 – YouTube Planet Canoe

11.40 Ciclismo femminile, Giro d’Italia: 5a tappa, Mirano-Monselice (120 km) – dalle 12.50: Rai Sport HD poi dalle 14.00 Rai 2 HD, Rai Play, discovery+

12.00 Tennis, Wimbledon: semifinali singolare femminile e doppio maschile, finale doppio maschile, quarti di finale torneo junior – Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 4K (213), Sky Sport Wimbledon 1 (251), Sky Sport Wimbledon 2 (252), Sky Sport Wimbledon 3 (253), Sky Go, NOW

12.35 Ciclismo, Tour de France: 6a tappa, Bayeux-Vire Normandie (201.5 km) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, dalle 14.45 anche su Rai 2 HD, Rai Play

13.30 Canoa slalom, Mondiali J/U23 Foix: semifinali e finali K1 Junior – YouTube Planet Canoe

17.00 Volley femminile, Nations League: Italia-Serbia – VBTV, DAZN

17.30 Volley femminile, Europei Under 16: Italia-Albania – Nessuna copertura tv / streaming

18.00 Basket femminile, Europei Under 18: quarti di finale, Italia-Francia – YouTube FIBA

18.30 Atletica, Meeting Nembro – atleticaitaliana.tv

21.00 Calcio femminile, Europei: Finlandia-Svizzera – Rai Sport HD, Rai Play

21.00 Calcio femminile, Europei: Norvegia-Islanda – uefa.tv

