Sport in tv oggi (domenica 6 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 6 luglio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con il torneo di Wimbledon, il ciclismo con il Tour de France ed il Giro d’Italia femminile, i motori con il GP della Gran Bretagna di F1, il calcio con gli Europei femminili, il nuoto con gli Europei junior, e tanto altro ancora.

Nel doppio misto di Wimbledon gli azzurri Andrea Vavassori e Sara Errani, accreditati della testa di serie numero 3, saranno impegnati contro la coppia formata dallo statunitense Jackson Withrow e dalla russa Irina Khromacheva: il match sarà il secondo del programma, che inizierà alle ore 12.00 italiane, sul Court 18.

Per la Ferrari il momento della verità arriverà dalle ore 16.00 italiane, nella gara del GP della Gran Bretagna. Il dodicesimo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato di Silverstone: tra i piloti il monegasco Charles Leclerc ed il britannico Lewis Hamilton vorranno ridurre il gap rispetto all’australiano Oscar Piastri, così come tra i costruttori vorrà fare la Ferrari nei confronti della McLaren.

La cronometro individuale di 14.2 km con partenza ed arrivo ad Bergamo, che dovranno affrontare le 153 atlete in gara, sarà la prima tappa dell’edizione numero 36 del Giro d’Italia femminile di ciclismo su strada: Elisa Longo Borghini, che indosserà il dorsale numero 1, sarà la 153ma ed ultima atleta in gara a partire, la ciclista italiana dell’UAE Team ADQ scatterà alle ore 14.07.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 6 luglio

08.00 Canoa velocità, Europei J/U23 Pitesti: finali su 500 e 200 metri – YouTube Canoe Europe

08.00 Pentathlon moderno, Finale Coppa del Mondo Alessandria d’Egitto: finale femminile – UIPM TV

08.30 Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato: qualificazioni skeet (50 piattelli) – Nessuna copertura tv / streaming

09.30 Nuoto, Europei junior: 6a giornata, batterie – euroaquaticstv.com

11.35 Ciclismo femminile, Giro d’Italia: 1a tappa, Bergamo-Bergamo (cronometro individuale, 14.2 km) – Rai Sport HD dalle ore 12.40, poi Rai 2 HD dalle ore 14.00, Rai Play dalle 12.40, discovery+ dalle 12.50

12.00 Tennis, Wimbledon: ottavi di finale – (Doppio misto: 2° match dalle ore 12.00 Vavassori/Errani-Withrow/Khromacheva) – Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 4K (213, dalle ore 18.00), Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 251 al 256), Sky Go, NOW

12.35 Ciclismo, Tour de France: 2a tappa, Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer (209.1 km) – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, dalle 14.45 anche su Rai 2 HD, Rai Play

15.00 Pentathlon moderno, Finale Coppa del Mondo Alessandria d’Egitto: finale maschile – UIPM TV

15.45 Triathlon, Coppa del Mondo Tiszaujvaros: finale femminile – triathlonlive.tv

16.00 F1, GP Gran Bretagna: gara – Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), Sky Go, NOW, 18.55 differita TV8 HD, tv8.it

16.45 Lotta, Europei Under 20 Caorle: 7a giornata, ripescaggi e finali – uww.org

17.15 Triathlon, Coppa del Mondo Tiszaujvaros: finale maschile – triathlonlive.tv

18.00 Nuoto, Europei junior: 3a giornata, semifinali e finali – euroaquaticstv.com

18.00 Calcio femminile, Europei: Norvegia-Finlandia – Rai Sport HD, Rai Play

21.00 Calcio femminile, Europei: Svizzera-Islanda – uefa.tv