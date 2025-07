Sonego-Shelton oggi, Wimbledon 2025: orario, programma, tv, streaming

Lorenzo Sonego contro Ben Shelton, atto terzo negli Slam versione 2025. Sembra oramai inevitabile che i tornei maggiori prevedano uno scontro tra il torinese e l’americano. Stavolta in palio ci sono i quarti di finale a Wimbledon, mai raggiunti dall’uno o dall’altro.

Il torinese arriva da cinque ore e 4 minuti che bisogna vedere se avrà pienamente smaltito, quelle con l’altro USA Brandon Nakashima, risultanti nella partita più lunga di questa edizione del torneo, nonché di una delle più lunghe nella sua storia. Dal canto suo, il nativo di Atlanta è uno dei tre agli ottavi senz’aver ancora perso un parziale, anche se ha giocato tre tie-break e un set finito 7-5. In Australia è finita in quattro set a favore di Shelton (quarti), a Parigi ancora lo statunitense si è imposto in cinque, ma a livello di primo turno.

Il match tra Lorenzo Sonego e Ben Shelton si giocherà oggi come secondo sul No.1 Court dalle ore 14:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Wimbledon 1 (251), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SONEGO-SHELTON, WIMBLEDON 2025 OGGI

Lunedì 7 luglio

No.1 Court

Ore 14:00 Alexandrova [18]-Bencic (SUI) – Ottavi donne

Sonego (ITA)-Shelton (USA) [10] – Ottavi uomini – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Wimbledon 1 (251)

Swiatek (POL) [8]-Tauson (DEN) [23] – Ottavi donne

PROGRAMMA SONEGO-SHELTON, WIMBLEDON 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Wimbledon 1 (251)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport