Mondiali Singapore 2025, il programma di domani (26 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara

Sabato 26 luglio proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: il programma prevede il quinto ed il sesto ed ultimo round femminile dei tuffi dalle grandi altezze e le finali del team event e del trampolino da 1 metro femminile dei tuffi.

L’Italia vedrà scendere in acqua nei tuffi dalle grandi altezze Elisa Cosetti, mentre nei tuffi saranno in gara nel team event Chiara Pellacani, Sarah Jodoin Di Maria, Matteo Santoro e Riccardo Giovannini, e nel trampolino da 1 metro femminile Elena Bertocchi e Chiara Pellacani.

I Mondiali 2025 degli sport acquatici in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD (tuffi dalle grandi altezze), Rai Sport HD (finali team event e trampolino 1m donne), Sky Sport Uno (tuffi dalle grandi altezze e finali team event e trampolino 1m donne), Sky Sport Arena (finale team event), Sky Sport Mix (preliminari e finale trampolino 1m donne), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (tuffi dalle grandi altezze, finali team event e trampolino 1m donne), Sky Go (tuffi dalle grandi altezze e tuffi), NOW (tuffi dalle grandi altezze e tuffi), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei tuffi dalle grandi altezze e delle finali team event e del trampolino 1m donne.

CALENDARIO MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025

Sabato 26 luglio

04.00 TUFFI – Trampolino 1m donne, preliminari (Elena Bertocchi, Chiara Pellacani) – Sky Sport Mix

05.02 TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE – 20m donne, round 5 (Elisa Cosetti) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno

05.29 TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE – 20m donne, round 6 – finale (Elisa Cosetti) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno

09.30 TUFFI – Team Event, finale (Italia – Chiara Pellacani, Sarah Jodoin Di Maria, Matteo Santoro, Riccardo Giovannini) – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena



13.00 TUFFI – Trampolino 1m donne, finale (ev. Elena Bertocchi, Chiara Pellacani) – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

PROGRAMMA MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (tuffi dalle grandi altezze), Rai Sport HD (finali team event e trampolino 1m donne), Sky Sport Uno (tuffi dalle grandi altezze e finali team event e trampolino 1m donne), Sky Sport Arena (finale team event), Sky Sport Mix (preliminari e finale trampolino 1m donne).

Diretta streaming: Rai Play (tuffi dalle grandi altezze, finali team event e trampolino 1m donne), Sky Go (tuffi dalle grandi altezze e tuffi), NOW (tuffi dalle grandi altezze e tuffi).

Diretta live testuale: OA Sport (tuffi dalle grandi altezze, finali team event e trampolino 1m donne).