LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: ultima frazione sulle Alpi, arrivo in salita a La Plagne

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della diciannovesima tappa del Tour de France 2025, la Albertville-La Plagne di 129,9 chilometri, l’ultima frazione alpina. Siamo giunti al momento in cui bisogna tentare il tutto per tutto nel tentativo di provare a rimettere in discussione un verdetto che sembra già scritto, è l’ultima chiamata per chi ha voglia di provarci.

Ben O’Connor si è aggiudicato la tappa regina dell’edizione 2025, la Vif -Courchevel (Col de la Loze) di 171,5 chilometri. L’australiano della Team Jayco AlUla ha tagliato il traguardo da solo precedendo di 1’45’’ la maglia gialla Tadej Pogacar e di 1’54’’ Jonas Vingegaard. In classifica generale lo sloveno, scattato nel finale di corsa, ha guadagnato altri undici secondi sul rivale, ora secondo a 4’26’’.

La tappa non propone un chilometraggio elevato, i 4550 metri di dislivello garantiscono però la possibilità di tutto lo spazio possibile per poter attaccare e rendere la corsa selettiva. I corridori iniziano la giornata con la Côte d’Héry-sur-Ugine, seconda categoria di 11,3 chilometri al 5,1% di pendenza media, la proseguono con il Col des Saisies, prima categoria di 13,7 chilometri al 6,4%, e affrontano poi il Col du Pré, hors catégorie di 12,6 chilometri al 7,7%. Nel finale è il momento della Cormet de Roselend, seconda categoria di 5,9 chilometri al 6,3%, e, dopo la discesa, della scalata verso il traguardo di La Plagne, hors catégorie di 19,2 chilometri al 7,1% di pendenza media.

Lo scontro titanico Tadej Pogacar-Jonas Vingegaard è giunto all’ultimo atto. Il danese, nella tappa di ieri, ha provato ad attaccare a settantacinque chilometri dalla fine senza riuscire a staccare il rivale e dopo vari tentativi interlocutori, con attacchi privi della necessaria convinzione, ha tagliato il traguardo con nove secondi di ritardo. Quando è partito nel finale di corsa lo sloveno ha staccato il rivale con irrisoria facilità. La Team Visma | Lease a Bike dovrà sostenere il suo capitano con una strategia che lo metta in condizioni di poter tentare un’impresa perché attaccare solamente sull’ultima salita potrebbe non bastare.

L’auspicio degli appassionati è quello di poter vivere una giornata da fuochi d’artificio, vedremo alla fine chi indosserà la maglia gialla e quali variazioni subirà la classifica generale. La diciannovesima tappa partirà alle ore 13:40 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale. Segui con noi l’ultima frazione alpina del Tour de France 2025 per non perderti nemmeno un aggiornamento. Buon divertimento!