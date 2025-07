LIVE Sinner-Shelton, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il n.1 deve scuotersi contro il bombardiere americano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma del match Sinner-Shelton

Buongiorno e bentrovati alla diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Ben Shelton, valido per i quarti di finale di Wimbledon 2025 di tennis: l’azzurro vuole proseguire il percorso sull’erba outdoor del torneo londinese.

Il match sarà il secondo in programma sul Court 1 a partire dalle ore 14.00 italiane, dopo Swiatek-Samsonova: sarà il settimo incrocio tra i due, con Sinner in vantaggio per 5-1 nei sei precedenti. Lo statunitense ha vinto soltanto la prima sfida, giocata a Shanghai nel 2023.

A seguire Sinner ha vinto i successivi 5 incontri, senza concedere alcun set all’avversario: l’azzurro ha vinto gli ultimi 12 set consecutivi giocati contro lo statunitense. Lo scorso anno a Wimbledon i due si sono incrociati agli ottavi e Sinner si è imposto per 6-2 6-4 7-6 (9).

OA Sport vi offre la diretta live testuale dell’incontro tra l’azzurro Jannik Sinner e lo spagnolo Pedro Martinez, valido per il terzo turno di Wimbledon 2025 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La partita sarà la prima in programma sul Centre Court a partire dalle ore 14.30 italiane. Buon divertimento!