LIVE Italia-Slovenia, Nations League volley 2025 in DIRETTA: partita importante per la classifica finale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Slovenia, incontro valido per la Nations League 2025 di volley maschile. Dopo aver sconfitto Serbia e Ucraina, i Campioni del Mondo torneranno in campo a Lubiana per fronteggiare i padroni di casa nella penultima partita della fase preliminare della prestigiosa competizione internazionale itinerante. Gli azzurri sono qualificati alla Final Eight, ma il match contro i balcanici è importante per la classifica finale che determinerà gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta che assegnerà il trofeo tra una decina di giorni a Ningbo.

Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante, nuovo atteso di una classifica della pallavolo moderna e che di recente è valso anche un titolo europeo. A guidare l’Italia saranno l’opposto Kamil Rychlicki, il palleggiatore Simone Giannelli, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, il libero Fabio Balasso. A disposizione altri pezzi di rilievo come il bomber Alessandro Bovolenta, il centrale Giovanni Gargiulo, i martelli Mattia Bottolo e Luca Porro.

Si inizierà alle ore 20.30 per una calda serata estiva di pallavolo.