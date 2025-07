LIVE Italia-Olanda, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: ultimo impegno contro le padrone di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima e ultima sfida dell’Italia nella Volley Nations League femminile 2025, la quarta della terza settimana, in programma a Apeldoorn (Olanda) tra Italia e Olanda. Le ragazze di Julio Velasco sono già sicure della qualificazione alla Final Eight, in programma a Łódź (Polonia) dal 23 al 27 luglio, e del primo posto finale dopo aver costruito un cammino impeccabile: 11 vittorie su 11 partite e una striscia vincente che, includendo tutte le competizioni ufficiali, dura da 26 partite, iniziata oltre un anno fa a Macao.

La sfida contro le olandesi rappresenta l’ultima opportunità per effettuare gli ultimi aggiustamenti tattici prima della fase finale. L’Italia arriva da tre successi significativi: i netti 3-0 rifilati a Belgio e Serbia, e la combattuta vittoria al tie-break contro la Turchia. La squadra azzurra ha mostrato una condizione atletica invidiabile e una notevole solidità mentale. Nel match con il Belgio, Paola Egonu è tornata a incidere (10 punti), mentre dalla panchina ha brillato Ekaterina Antropova, miglior marcatrice con 12 punti. Ottime anche le prove della palleggiatrice Alessia Orro e delle centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, con le garanzie in ricezione e difesa offerte da Monica De Gennaro e Federica Fersino. Il successo sulla Serbia — che ha schierato la fuoriclasse Tijana Boskovic — ha avuto un peso ancora maggiore, soprattutto per la reazione mostrata nel secondo set, vinto 26-24, grazie al sangue freddo di Antropova e al contributo determinante della giovane Nervini. Una vittoria che conferma il momento di forma dell’Italia e la crescita del gruppo, ormai pronto a competere al massimo livello in vista dei prossimi Mondiali in Thailandia.

Il confronto con l’Olanda sarà quindi utile per mantenere alto il ritmo, magari offrendo minuti di gioco anche a chi finora ha avuto meno spazio. Velasco ha saputo gestire il gruppo con equilibrio, ruotando le atlete e ricevendo sempre risposte positive da tutte le convocate. La squadra olandese, affidata al tedesco Felix Koslowski, è in una fase di rinnovamento, composta da molte giovani interessanti ma ancora distante dalle potenze internazionali. Davanti al pubblico di casa cercherà una prova di carattere, ma l’Italia parte con tutti i favori del pronostico. L’obiettivo è chiudere imbattute la fase a gironi, consolidare il primo posto e arrivare a Lodz con il massimo della fiducia.

Nel roster olandese spiccano diversi nomi già noti in Italia. Sarah Van Aalen, alzatrice titolare, milita da un anno in A1 con Chieri, mentre la sua collega di reparto Hyke Lyklema, classe 2002, gioca in Germania con le Ladies in Black Aachen. In posto 2, c’è Elles Dambrink, che vestirà anch’essa la maglia di Chieri dopo l’esperienza al Palmberg Schwerin. Come riserva, figura Nicole Van de Vosse, anche lei in forza alle Ladies in Black Aachen.

In banda troviamo Nika Daalderop, protagonista di un trasferimento di peso dal Vero Volley Milano a Conegliano, dove dovrà contendersi spazio con due fuoriclasse come Gabi e Zhu Ting. Al suo fianco Helena Kok, 21 anni a breve, cresciuta nella squadra locale della Draisma Dynamo Apeldoorn e diretta al Palmberg Schwerin. Dalla panchina pronte anche Iris Vos (prossima stagione sempre a Schwerin dopo un anno in Belgio), Jette Kuipe (dal Suhl al Dresdner SC), e Laura Jansen, in arrivo dal campionato francese al KS DevelopRes Rzeszów.

Al centro, le titolari sono Suus Gerritsen — altra giocatrice di casa — e Britte Stuut, entrambe prossime al debutto con Schwerin. Completano il reparto Marije Ten Brinke, in arrivo da Münster. I due liberi sono Florien Reesink, ex Allianz Stuttgart e anche lei in procinto di vestire la maglia di Schwerin, e Danique Hamming, punto fermo del Visser Assen/Sudosa-Desto.

