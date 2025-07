LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: venerdì a Spa con FP1 e qualifiche Sprint!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno del fine-settimane del GP del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, si prevede un day-1 molto interessante, in cui le scuderie in breve tempo dovranno trovare soluzioni sull’assetto per una tre-giorni particolare.

Ci sarà la terza Sprint Race della stagione, dopo quella andata a scena a maggio a Miami. Un format che già da oggi si farà sentire in quanto assisteremo all’unica sessione di prove libere del week end e alle qualifiche per la definizione dello schieramento di partenza della Sprint di domani.

La Ferrari si augura di avere delle risposte immediate dalle sue vetture, dotate della nuova sospensione posteriore. Un intervento importante da parte della scuderia di Maranello, nel tentativo di andare a cambiare un po’ l’inerzia di un campionato decisamente avaro di soddisfazioni per il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton. I favori del pronostico, comunque, sono tutti per la McLaren.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del primo giorno del fine-settimane del GP del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il via delle libere sarà dato alle 12.30, mentre le qualifiche della Sprint inizieranno alle 16.30. Buon divertimento!