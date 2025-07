LIVE Cobolli-Ajdukovic, Italia-Croazia Hopman Cup 2025 in DIRETTA: serve il punto dal romano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sfida dell’ITALIA alla Hopman CUP 2025, tocca a Flavio COBOLLI sfidare l’emergente croato Duje Ajdukovic nel secondo atto della prima sfida del girone A tra gli azzurri e la Croazia.

TORNA IN CAMPO IL ROMANO! Di già, in effetti il periodo fuori è stato veramente risicato dal mirabolante quarto raggiunto ai Championships pochi giorni fa: è anche vero che una mera esibizione come quella in scena alla Fiera del Levante di BARI (ITA) non potrà togliere più di tante energie a Cobolli.

Peraltro l’azzurro seguirà con piacere ciò che il torneo di Bastad in Svezia avrà da dire: se Francisco Cerundolo non dovesse raggiungere la finale ecco che il romano avrebbe la chance di migliorare ancora il suo best ranking. Se l’argentino non giungesse in finale si parlerebbe di 18^ posizione provvisoria nella classifica mondiale, che già sorride abbastanza di suo!

Di fronte un rivale che dovrebbe essere piacevolmente battuto in una partita che conta zero, in termini di punti, ma che ha da dire molto nel confronto diretto. Ciò ancora di più se come probabile Donna Vekic avrebbe la meglio nel primo match tra Italia e Croazia di Lucia Bronzetti.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della seconda sfida del tie che vede di fronte ITALIA e Croazia, Hopman CUP solo al suo avvio: si gioca dopo Bronzetti-Vekic dalle 17:30. Vi aspettiamo, non vogliamo fermarci più!