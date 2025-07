LIVE Bronzetti-Andreescu, Italia-Canada Hopman Cup 2025 in DIRETTA: azzurra sfavorita nel primo singolare della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta LIVE testuale del primo match valido per la finale dell’Hopman Cup 2025, dove la nostra bellissima Italia affronterà il forte Canada, che forse, seguendo il pronostico dei tre incontri che ci saranno, parte addirittura favorito per la vittoria della competizione. Il primo match sarà quello tra Lucia Bronzetti e Bianca Andreescu che, fino a questo momento, nei due match precedenti giocati contro Spagna e Grecia, non ha neanche mai più di tre game a partita.

Per quanto riguarda la nostra azzurra, Bronzetti non ha perso nessuno dei due match giocati anche se le sue vittorie sono arrivate in maniera completamente diversa: entrambi gli incontri, infatti, l’azzurra è riuscita a vincerli solo al match tie-break, sia con Donna Vekic (6-3, 4-6, 10-1) e sia con Chloe Paquet (6-4, 6-7, 10-8). É grazie, soprattutto, a queste vittorie che l’Italia è riuscita a superare il suo girone, battendo la concorrenza della Croazia e della Francia.

Tornando al percorso di Andreescu, la canadese classe 2000 ha battuto prima Marina Bassols 2-0 (6-0, 6-1), in 50 minuti, e ha poi sconfitto anche la greca Despina Papamichail, sempre 2-0 (6-1, 6-2), in 72 minuti: la sua vittoria ha regalato la qualificazione aritmetica del Canada, che al singolare maschile vanta la presenza di Felix Auger-Aliassime. Il match, ovviamente, verrà giocato nel campo costruito nella Fiera del Levante, a Bari, visto che quest’anno l’Italia è riuscita ad ottenere la possibilità di organizzare questa storica competizione, iniziata ormai dal 1988.

Il match, come detto, vede favorita la canadese Andreescu, anche se nel corso di questa bellissima settimana Bronzetti ha saputo dimostrare di saper entrare bene nei match dal punto di vista mentale e di avere qualcosa in più nelle situazioni punto a punto, casi in cui la classe 2000 nordamericana non si è mai ritrovata. La finale dell’Hopman Cup 2025, a Bari, inizierà alle 17.30, sperando che la nostra azzurra possa portare subito un punto pesante per la formazione italiana! Seguite con OA Sport questo match, insieme ai successivi due, visto che Flavio Cobolli, dopo questo match, giocherà il suo incontro con Auger-Aliassime. Buon divertimento e buon tennis a tutti!