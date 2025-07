Italia-Spagna oggi, Europei calcio femminile 2025: orario, programma, tv, streaming

L’esame più duro. Oggi, venerdì 11 luglio, si gioca allo stadio Wankdorf di Berna Italia-Spagna, ultima partita valida per la terza giornata dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile. Sfida proibitiva per le azzurre, pronte a confrontarsi con le Campionesse del Mondo in carica con la speranza di poter staccare il biglietto per i quarti di finale.

Ricordiamo a tal proposito la situazione nel raggruppamento B: le ragazze di Andrea Soncin, pareggiando contro il Portogallo, si sono portate al secondo posto con 4 punti, tre in più rispetto alle lusitane, terze davanti al Belgio. Le iberiche invece viaggiano a punteggio pieno.

Con un pareggio, la compagine tricolore accederebbe alla fase successiva senza guardare al risultato di Portogallo-Belgio. Con una difficile vittoria, conquisterebbe invece il pass addirittura da prima della classe. Nel caso di sconfitta contro la Spagna e del contemporaneo trionfo della formazione portoghese, si dovrà invece guardare alla differenza reti, attualmente a favore delle italiane (+1 contro -5). Se usciremo sconfitti dal vìs-a-vìs con le furie rosse, si dovrà dunque sperare che il Portogallo non batta il Belgio con una scorpacciata di goal.

Ma attenzione a fare troppi calcoli. L’Italia infatti dovrà entrare in campo non facendosi influenzare da quanto succede nell’altro campo, con l’obiettivo di giocare ad armi pari con un’avversaria fortissima. Per diventare grandi, si deve passare anche da queste situazioni.

La partita tra Italia e Spagna, valida per gli Europei 2025 di calcio femminile, andrà in scena venerdì 11 luglio alle ore 21.00 a Berna (Svizzera). La copertura televisiva dell’incontro sarà su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-SPAGNA EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

Venerdì 11 luglio

Ore 21.00 Italia vs Spagna – Stadio Wankdorf a Berna (Svizzera) – Diretta TV su Rai 2 HD.

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport