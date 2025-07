Italia-Portogallo oggi, Europei calcio femminile 2025: orario, programma, tv, streaming

Una partita importantissima. Oggi, lunedì 7 luglio, alle ore 21:00 si gioca sul campo di Ginevra Italia-Portagllo, secondo match valido per il raggruppamento B dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile, rassegna quest’anno in scena in Svizzera.

La formazione seguita dal CT Andrea Soncin avrà infatti la possibilità di staccare il pass per gli ottavi con un turno di anticipo, sempre se la corazzata della Spagna riuscirà ovviamente a sconfiggere il Belgio nella disputa precedente, pianificata per le 18:00.

Le lusitane, al contrario delle nostre portacolori, hanno cominciato la competizione nel peggiore dei modi, subendo una vera e propria imbarcata di goal dalle furie rosse. Eppure, la squadra di Francisco Neto nell’ultimo periodo ha compiuto degli step significativi in termini di miglioramento, complice anche la presenza di giocatrici chaiave come Jessica Silva, Tatiana Pinto e Francesca Nazareth.

Sarà dunque fondamentale non abbassare in alcun modo la guardia. Elena Linari e Co avranno quindi il compito di impostare fin da subito il proprio gioco, facendo valere la propria superiorità certificata anche nelle statistiche: la compagine tricolore ha infatti vinto quattordici dei sedici incontri precedenti, ultimi sette compresi.

Il match tra Italia e Portogallo, valido per la fase a gironi degli Europei 2025 di calcio femminile in Svizzera, è previsto lunedì 7 luglio a Ginevra. Il calcio d’inizio sarà dato alle ore 21.00 e la copertura televisiva sarà garantita da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-PORTOGALLO EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025

Lunedì 7 luglio

Ore 21.00 Italia vs Portogallo allo Stade de Genève – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO FEMMINILI 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport