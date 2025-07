F1 oggi in tv, GP Gran Bretagna 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming

Oggi, sabato 5 luglio, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Silverstone si assisterà a un day-2 in cui saranno diversi i punti di domanda e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà l’ambita pole-position.

La Ferrari ha iniziato molto bene il proprio fine-settimana. Nel primo giorno di prove libere il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton sono stati molto veloci, mettendo in mostra una grande prestazione sia sul giro secco che nella simulazione del passo gara. Vedremo se questo rendimento si replicherà quest’oggi.

La McLaren, in ogni caso, resta favorita. La conformazione della pista non può che esaltare le caratteristiche della monoposto di Woking. Per questo, è ragionevole pensare che il britannico Lando Norris e l’australiano Oscar Piastri godano di un vantaggio. Vedremo se le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli e la Red Bull di Max Verstappen sapranno inserirsi.

Il sabato del week end del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 (207) per l’intera programmazione e su Sky Sport Uno (201) solo per le prove libere 3. È prevista la differita in chiaro su TV8 e TV8.it delle qualifiche, mentre la trasmissione della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

F1 OGGI IN TV

Sabato 5 luglio (orari italiani)

Ore 12.30-13.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207).

Ore 16.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport F1 (207).

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (207) per l’intera programmazione odierna e Sky Sport Uno (201) solo per le prove libere 3; TV8 offrirà in chiaro la differita solo delle qualifiche di oggi, mentre la FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; TV8.it coprirà in chiaro in differita solo le qualifiche di oggi, mentre le libere 3 saranno esclusiva di Sky Sport

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 5 luglio

Ore 18.25, F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.