Europei calcio femminile 2025 oggi in tv: orari 6 luglio, ordine delle partite, tv, streaming

Proseguono le partite ai Campionati Europei 2025 di calcio femminile, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni in Svizzera. In occasione della giornata odierna assisteremo a due incontri particolarmente importanti, in quanto scenderanno le quattro formazioni facenti parte del raggruppamento B, quello dell’Italia.

Alle ore 18:00 si sfideranno Spagna e Belgio, con le Campionesse del Mondo in carica intenzionate a far valere la loro superiorità prenotando gli ottavi di finale con un turno di anticipo. Spalle al muro invece la compagine belga, caduta nel match inaugurale contro l’Italia.

Le azzurre allenate da Andrea Soncin si conforteranno invece con il Portogallo alle ore 21:00. Anche in questo caso potrebbe essere una partita spartiacque, in quanto se le furie rosse riusciranno a battere le avversarie, le nostre ragazze con una vittoria sulle lusitane potrebbero assicurarsi anche loro il passaggio agli ottavi.

La copertura televisiva della sesta giornata degli Europei 2025 di calcio femminile in Svizzera sarà garantita dai canali della Rai, ma esclusivamente in questo caso nella trasmissione della partita tra Italia e Portogallo, la quale verrà trasmessa su RAI 2 e, in streaming, su RAI Play.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025 OGGI

Lunedì 7 luglio

Spagna vs Belgio – ore 18:00 (Thun)

Portogallo vs Italia – ore 21:00 (Ginevra)

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO FEMMINILI 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RAI 2 (solo per Italia-Portogallo)

Diretta streaming: RaiPlay (solo per Italia-Portogallo)