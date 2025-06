Sport in tv oggi (mercoledì 18 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 18 giugno ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà la Bulgaria nella Nations League di volley femminile, proseguono gli Europei di scherma con le gare a squadre di spada maschile e sciabola femminile, avanzano i Mondiali di judo con la discesa sul tatami di Alice Bellandi.

Jasmine Paolini giocherà gli ottavi di finale nel torneo WTA 500 di Berlino, mentre gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con il Giro d’Italia NextGen e il Giro di Svizzera. In serata l’Italia affronterà la Serbia al debutto negli Europei di basket femminile. Da seguire anche il calcio tra Mondiale per Club ed Europei Under 21.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 18 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 18 giugno

03.00 CALCIO (Mondiale per Club) – Inter-Monterrey (diretta streaming su DAZN; differita tv su Italia 1 alle ore 21.00)

07.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Bulgaria-Italia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

09.00 SCHERMA (Europei) – Spada maschile a squadre e sciabola femminile a squadre, turni preliminari (diretta streaming sul canale YouTube della FIE)

09.00 GINNASTICA RITMICA (Mondiali juniores) – Qualificazioni individualiste, cerchio e palla (diretta streaming su Eurovision Sport)

11.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Thailandia-Giappone (diretta streaming su VBTV)

11.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Corea del Sud-Canada (diretta streaming su VBTV)

11.30 JUDO (Mondiali) – 78 kg femminile e 100 kg maschile, turni preliminari (diretta streaming su Judo Tv)

11.30 TENNIS – ATP 500 Halle, primo turno/ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.30 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Bolelli/Vavassori-Lammons/Withrow (terzo match dalle ore 13.00, il secondo non prima delle ore 14.30)

11.30 TENNIS – WTA 500 Berlino, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.30 in alternanza con i tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con i tornei della settimana; in diretta tv su Supertennis in alternanza con il WTA 250 di Nottingham; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Paolini-Jabeur (secondo match dalle ore 11.30)

12.00 TENNIS – WTA 250 Nottingham, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.30 in alternanza con i tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con i tornei della settimana; in diretta tv su Supertennis in alternanza con il WTA 500 di Berlino; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

12.10 CICLISMO – Giro di Svizzera, quarta tappa: Heiden-Piuro (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 14.50; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.50)

12.25 CICLISMO – Giro d’Italia Next Gen, quarta tappa: Manerbio-Salsomaggiore Terme (diretta streaming su Discovery+ e canale YouTube di Giro d’Italia dalle ore 13.20; sintesi su RaiSportHD alle ore 19.50)

13.00 TENNIS – ATP 500 Londra (Queen’s), ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.30 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

13.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Francia-Germania (diretta streaming su VBTV)

13.00 CICLISMO – Giro del Belgio, prima tappa: Merelbeke-Melle – Knokke-Heist (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.30)

14.00 CICLISMO – Giro d’Occitania, prima tappa (cronometro individuale): Saint-Affrique – Roquefort-sur-Soulzon (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.00)

14.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Cechia-Cina (diretta streaming su VBTV)

15.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Belgio-Brasile (diretta streaming su VBTV, DAZN)

15.30 SCHERMA (Europei) – Spada maschile a squadre e sciabola femminile a squadre, finali (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

16.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Paesi Bassi-Polonia (diretta streaming su VBTV, DAZN)

16.30 BASKET FEMMINILE (Europei) – Turchia-Francia (diretta streaming su DAZN)

17.30 BASKET FEMMINILE (Europei) – Slovenia-Lituania (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 JUDO (Mondiali) – 78 kg femminile e 100 kg maschile, Final Block (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW, Judo Tv)

18.00 CALCIO (Europei Under 21) – Due partite: Danimarca-Finlandia, Paesi Bassi-Ucraina (diretta streaming su UEFA Tv)

18.00 CALCIO (Mondiale per Club) – Manchester City-Wydad (diretta streaming su DAZN)

18.30 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Repubblica Dominicana-Turchia (diretta streaming su VBTV)

19.00 CALCIO FEMMINILE (Europei Under 19) – Italia-Svezia (diretta streaming su Rai Play Sport 3)

19.30 BASKET FEMMINILE (Europei) – Grecia-Svizzera (diretta streaming su DAZN)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Nations League) – Serbia-USA (diretta streaming su VBTV, DAZN)

21.00 BASKET FEMMINILE (Europei) – Italia-Serbia (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Europei Under 21) – Inghilterra-Germania (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

21.00 CALCIO (Europei Under 21) – Slovenia-Cechia (diretta streaming su UEFA Tv)

21.00 CALCIO (Mondiale per Club) – Real Madrid-Al-Hilal (diretta streaming su DAZN)