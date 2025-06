Sport in tv oggi (lunedì 9 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Non si è ancora spento l’eco di un fine settimana al limite dell’incredibile, o forse dell’impossibile, e già c’è da riportarsi dentro un’altra settimana di sport sia visto che vissuto. Andiamo a scoprire cosa c’è in tv oggi.

Il tennis è come al solito il primo a farsi vedere in virtù di quattro tornei ATP-WTA che inaugurano la stagione su erba, anche se in Italia l’eco sia di Errani/Paolini che di Sinner è particolarmente elevato. In campo oggi Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Mattia Bellucci ed Elisabetta Cocciaretto.

Il calcio, però, occupa la parte principale della giornata, con le qualificazioni ai Mondiali che prevedono Italia-Moldavia. Quasi contemporaneamente c’è anche la pallanuoto con un superclassico che mille ne ha viste, Italia-Ungheria.

E poi ancora il Giro del Delfinato, l’atletica a Hengelo: due appuntamenti importanti per proseguire una stagione che è sempre più nel vivo. Di seguito il panorama televisivo sportivo di oggi.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 9 giugno

11:00 ATP 250 Stoccarda – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Plus, streaming su SkyGo e Now

All’interno: Arnaldi (ITA)-Struff (GER) [WC] – Non prima delle ore 15:00

11:00 ATP 250 ‘s-Hertogenbosch – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Plus, streaming su SkyGo e Now

All’interno: Darderi (ITA) [8]-Jarry (CHI) – 2° match dalle 11:00, Campo 1

Bellucci (ITA)-van de Zandschulp (NED) [WC] – Non prima delle ore 14:30, Centrale

11:00 WTA 250 ‘s-Hertogenbosch – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Plus e SuperTennis, streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

All’interno: Cocciaretto (ITA)-Hartono (NED) [WC] – Ore 11:00

12:00 WTA 500 Queen’s, Londra – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Plus e SuperTennis, streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

12:00 Ciclismo, Giro del Delfinato (Criterium du Dauphiné), 2a tappa: Prémilhat-Issoire (204,6 km) – Diretta tv su Eurosport 1 (15:25) e RaiPlay (15:50) e streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, Now e DAZN

16:00 Calcio, Kazakistan-Macedonia del Nord (Qualificazioni Mondiali) – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e streaming su SkyGo e Now

17:45 Atletica, Meeting Hengelo – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204) e streaming su SkyGo e Now

18:00 Calcio, Liechtenstein-Scozia, Amichevole – Diretta tv su Sky Sport Calcio e streaming su SkyGo e Now

20:15 Pallanuoto, Italia-Ungheria – Diretta tv su RaiSport e streaming su RaiPlay

20:45 Calcio, Italia-Moldavia, Qualificazioni Mondiali – Diretta tv su Rai1 e streaming su RaiPlay

20:45 Calcio, Estonia-Norvegia, Qualificazioni Mondiali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e streaming su SkyGo e Now