Sport in tv oggi (lunedì 16 giugno): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Un nuovo lunedì, anche un po’ più ampio del solito, si avvia a dare il via a una settimana sportiva che vivrà di parecchie cose: siamo già alla metà di un giugno ricchissimo di eventi. Andiamo a scoprirli di seguito.

Innanzitutto i due eventi del giorno, fuor di ogni dubbio: gli Europei di scherma, che quest’oggi di speranze italiane ne vedranno molte, e i Mondiali di judo. Mattina e pomeriggio, sempre nel solco di emozioni che soprattutto a Genova avranno una particolare fetta d’Italia (basta, del resto, tenere d’occhio Tommaso Marini e Giulia Rizzi sopra tutti).

Tempo anche per il ciclismo, con il Giro Next Gen da una parte e il Giro di Svizzera dall’altra, ma anche con il solito tanto tennis: a Halle Sinner e Sonego insieme in doppio, Darderi all’ostacolo Tsitsipas e, al Queen’s di Londra, Arnaldi all’assalto di Rune. Parte anche il WTA di Berlino, con 12 delle prime 13 al mondo al via, un campo partenti quasi fuori norma per un 500 che pare un 1000 mascherato.

A livello di sport di squadra, da rilevare la presenza del Mondiale per club nel calcio, ma soprattutto un’altra lunga notte NBA con le Finals a gara-5 e il dilemma su chi tra Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers andrà ad affrontare gara-6 con il match point tra le mani. Di seguito l’intera programmazione sportiva di oggi.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 16 giugno

9:00 Scherma, Europei a Genova: Spada femminile e fioretto maschile, eliminatorie – Diretta streaming sul canale YouTube FIE Fencing Channel

10:00 Calcio, Europei Under 19: Danimarca-Montenegro – Diretta streaming su OneFootball e Uefa.tv

11:00 Judo, Mondiali: eliminatorie della 4a giornata da Budapest (63 kg F, 81 kg M) – Diretta streaming su JudoTv

11:30 Tennis, ATP 500 Queen’s (Londra) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), streaming su SkyGo e Now

All’interno:

Sinner (ITA)/Sonego (ITA)-Khachanov/Michelsen (USA) – 3° match dalle 11:30 sullo Schauinsland-Reisen Court (campo 1)

Darderi (ITA)-Tsitsipas (GRE) – 4° match dalle 11:30 sulla OWL Arena (campo centrale)

11:30 Tennis, WTA 500 Berlino – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis, streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

12:00 Tennis, WTA 250 Nottingham – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e SuperTennis, streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis

Alll’interno:

Bronzetti (ITA)-Ruzic (CRO) [Q] – 3° match sul Campo 1 dalle 12:00

13:00 Tennis, ATP 500 Queen’s (Londra) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), streaming su SkyGo e Now

All’interno:

Arnaldi (ITA)-Rune (DEN) [4] – 2° match dalle 13:00 sulla Andy Murray Arena (campo centrale)

13:20 Ciclismo, Giro Next Gen, 2a tappa: Rho Fiera Milano-Cantù (146 km) – Diretta streaming su Discovery+ e canale YouTube Giro d’Italia, differita tv su RaiSport dalle 19:35

14:50 Ciclismo, Giro di Svizzera, 2a tappa: Aarau-Schwarzsee (177,1 km) – Diretta tv su Eurosport 1 e streaming su Discovery+, SkyGo, Now e DAZN

18:00 Scherma, Europei a Genova: Spada femminile e fioretto maschile, fasi finali – Diretta tv su Rai2 e Sky Sport Arena (204), streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e canale YouTube FIE Fencing Channel

18:00 Judo, Mondiali: finali della 4a giornata da Budapest (63 kg F, 81 kg M) – Diretta tv su RaiSport e Sky Sport Max (205), streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e JudoTv

20:00 Calcio, Europei Under 19: Romania-Spagna – Diretta streaming su OneFootball e Uefa.tv

21:00 Calcio, Mondiale per club: Chelsea-Los Angeles FC – Diretta tv su Italia1, streaming su Mediaset Infinity e DAZN

00:00 Calcio, Mondiale per club: Boca Juniors-Benfica – Diretta streaming su DAZN

2:30 NBA Finals, Gara-5 Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport NBA (209), streaming su SkyGo e Now

3:00 Calcio, Mondiale per club: Flamengo-Esperance Tunisi – Diretta streaming su DAZN

