Sport in tv oggi (giovedì 12 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, giovedì 12 giugno, si annuncia una giornata ricca di eventi sportivi a livello italiano ed internazionale in tante discipline diverse. Il grande tennis prosegue con gli ottavi di finale di quattro tornei (due maschili e due femminili) sull’erba in preparazione di Wimbledon, mentre a Monaco di Baviera vanno in scena altre due finali della tappa tedesca della Coppa del Mondo di tiro a segno.

Fari puntati inoltre per il golf sul primo giro degli US Open, con al via per l’Italia Guido Migliozzi, Edoardo Molinari e Andrea Pavan. La Nazionale italiana di volley maschile torna in campo stasera a Quebec City contro la Germania per il secondo match del round robin di Nations League, dopo la vittoria al debutto sulla Bulgaria, mentre la settimana della 24 Ore di Le Mans va avanti con altre sessioni di prove libere e soprattutto con l’Hyperpole.

Spazio inoltre per il ciclismo, con la quinta tappa del Giro del Delfinato e la prima frazione del Giro di Svizzera femminile. A Oslo si disputano i Bislett Games, sesta tappa della Diamond League di atletica, con quattro italiani iscritti: Zaynab Dosso nei 100, Filippo Tortu nei 200, Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli e Federico Riva nel miglio. In serata è prevista anche gara-1 della finale Scudetto di basket tra Virtus Bologna e Brescia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi giovedì 12 giugno, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 12 giugno

2.30 Basket, NBA: Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder (gara-3 finale) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA; live streaming su Sky Go e NOW

10.30 Lotta, Europei Cadetti: quarta giornata – Diretta streaming su UWW+

11.00 Volley, Nations League: Cina-Serbia – Diretta streaming su VBTV

11.00 Tennis, ATP Stoccarda: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.00 Tennis, ATP ‘s-Hertogenbosch: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.00 Tennis, WTA ‘s-Hertogenbosch: ottavi di finale – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 20.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

11.45 Tiro a segno, Coppa del Mondo: finale femminile carabina 50 metri 3 posizioni a Monaco di Baviera – Diretta streaming sul canale Youtube ISSF

12.45 Golf, US Open: primo giro – Dalle 13.30 diretta tv su Sky Sport Golf; live streaming su Sky Go e NOW

12.55 Ciclismo, Giro del Delfinato: quinta tappa – Diretta tv su Rai Sport (dalle 15.50) ed Eurosport 1 (dalle 15.25); live streaming su Rai Play (dalle 15.50), discovery+, Sky Go, NOW e DAZN (dalle 15.25)

13.00 Tennis, WTA Londra: ottavi di finale – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 20.00) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

14.15 Ciclismo femminile, Giro di Svizzera: prima tappa – Diretta streaming su discovery+

14.30 Tiro a segno, Coppa del Mondo: finale maschile carabina 10 metri a Monaco di Baviera – Diretta streaming sul canale Youtube ISSF

14.30 Volley, Nations League: Polonia-Giappone – Diretta streaming su VBTV e DAZN

14.45 Automobilismo, Mondiale Endurance: 24 Ore di Le Mans, prove libere 3 – Diretta tv su Eurosport 2; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

15.30 Equitazione, Global Champions League: salto ostacoli a St. Tropez, prima giornata – Diretta streaming su discovery+

18.00 Calcio, Europei Under 21: Ucraina-Danimarca – Diretta tv su Rai Sport; live streaming su Rai Play e UEFA.tv

19.15 Atletica, Diamond League: Bislett Games – Dalle ore 20.00 diretta tv su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Max; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

20.00 Automobilismo, Mondiale Endurance: 24 Ore di Le Mans, Hyperpole – Diretta tv su Eurosport 1; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

20.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Brescia (gara-1 finale) – Diretta tv su NOVE, DMAX ed Eurosport 1; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

21.00 Calcio, Europei Under 21: Finlandia-Paesi Bassi – Diretta streaming su UEFA.tv

21.00 Calcio, Europei Under 21: Germania-Slovenia – Diretta streaming su UEFA.tv

21.00 Calcio, Europei Under 21: Cechia-Inghilterra – Diretta streaming su UEFA.tv

22.30 Volley, Nations League: Germania-Italia – Diretta streaming su VBTV e DAZN

22.30 Volley, Nations League: Brasile-Cuba – Diretta streaming su VBTV

23.00 Automobilismo, Mondiale Endurance: 24 Ore di Le Mans, prove libere 4 – Diretta tv su Eurosport 1; live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN