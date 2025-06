Sport in tv oggi (domenica 22 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 22 giugno ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Giro d’Italia NextGen ed il Giro di Svizzera, i motori con la Motomondiale e la Motocross, il calcio con gli Europei Under 21, il volley femminile con la Nations League, e tanto altro ancora.

Il Motomondiale 2025 vedrà andare in archivio la nona tappa stagionale: per il GP d’Italia, al Mugello, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP. La gara della MotoGP prenderà il via alle ore 14.00, mentre la Moto3 andrà in scena alle ore 11.00 e la Moto2 alle ore 12.15.

A Matterley Basin si concluderà il GP di Gran Bretagna di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della dodicesima tappa della stagione 2025 del Mondiale di motocross. Sarà in gara come wild card Tony Cairoli. Le gare saranno tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 14.15 ed alle 17.10, per la MXGP start alle 15.15 ed alle 18.10.

L’Italia si prepara ai Mondiali 2025 di pallanuoto maschile affrontando in quest’occasione la Spagna: il Settebello incontrerà gli iberici nel corso del quadrangolare amichevole denominato Trinacria Cup. Anche per quest’ultima giornata di gare la sfida del Settebello andrà in scena a Trapani, ma questa volta avrà inizio alle ore 16.30.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 22 giugno

09.00 Canoa velocità, Europei: 4a giornata, sessione mattutina – Rai Sport HD, Rai Play, Olympic Channel

09.00 Mountain bike, Coppa del Mondo Val di Sole: cross country donne U23 – Nessuna copertura tv / streaming

09.40-09.50 MotoGP, GP Italia: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

11.00 Moto3, GP Italia: gara (17 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

11.00 Mountain bike, Coppa del Mondo Val di Sole: cross country donne élite – Rai Play Sport 1, Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW

11.25 Motocross, GP Gran Bretagna: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

11.30 Ciclismo, Giro di Svizzera: 8a tappa, Beckenried-Stockhütte (cronometro individuale, 10 km) – 15.05 Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.45 Motocross, GP Gran Bretagna: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

12.00 Tennis, WTA 500 Berlino: finali (12.00 Vondrousova-Wang, a seguire Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls) – Sky Sport 251, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

12.00 Tennis, ATP 250 Maiorca: 1° turno (3° match dalle 13.00, non prima delle 18.00 Fognini-Altmaier) – Tennis TV

12.00 Tennis, ATP 250 Eastbourne: qualificazioni (3° match dalle 12.00 Bellucci-Tseng) – Nessuna copertura tv/streaming

12.00 Tennis, WTA 250 Eastbourne: qualificazioni (12.00 Cocciaretto-Lamens) – Nessuna copertura tv/streaming

12.15 Moto2, GP Italia: gara (19 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

12.20 Ciclismo, Giro d’Italia Next Gen: 8a tappa, Pinerolo-Pinerolo (127 km) – 13.20 discovery+, YouTube Giro d’Italia, gironextgen.it/live-streaming, differita ore 20.00 su Rai Sport HD, Rai Play

12.30 Tennis, ATP 500 Halle: finali (12.30 Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, non prima delle 15.00 Bublik-Medvedev) – Tennis TV, 15.00 Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

12.30 Tennis, WTA 500 Bad Homburg: 1° turno – SuperTenniX, 16.00 SuperTennis HD

12.40 Ciclismo, Giro del Belgio: 5a tappa, Brussels-Brussels (183.4 km) – 15.00 discovery+

13.00 Tennis, WTA 250 Nottingham: finali (13.00 Kessler-Yastremska, a seguire Danilina/Shibahara-Haddad Maia/Siegemund) – Sky Sport 251, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, SuperTenniX

13.30 Mountain bike, Coppa del Mondo Val di Sole: cross country uomini élite – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW

14.00 MotoGP, GP Italia: gara (23 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

14.00 Volley femminile, Nations League: Italia-Cina – DAZN, VBTV

14.15 Motocross, GP Gran Bretagna: MX2, gara 1 – Eurosport 2 HD, mxgp-tv.com, discovery+, Sky Go, NOW

14.30 Canoa velocità, Europei: 4a giornata, sessione pomeridiana – Rai Play Sport 1, Olympic Channel

15.00 Tennis, ATP 500 Queen’s: finali (15.00 Alcaraz-Lehecka, a seguire Mektic/Venus-Cash/Glasspool) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

15.15 Motocross, GP Gran Bretagna: MXGP, gara 1 – Eurosport 2 HD, Sky Sport Max, mxgp-tv.com, discovery+, Sky Go, NOW

15.30 Mountain bike, Coppa del Mondo Val di Sole: cross country uomini U23 – Nessuna copertura tv / streaming

16.30 Pallanuoto, Trinacria Cup: Italia-Spagna – Rai Sport HD, Rai Play

17.10 Motocross, GP Gran Bretagna: MX2, gara 2 – Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 2, mxgp-tv.com, discovery+, Sky Go, NOW

18.00 Calcio, Mondiale per Club: Juventus-Wydad Casablanca – Italia 1, sportmediaset.it, Mediaset Infinity, DAZN

18.00 Calcio, Europei Under 21: Danimarca – Francia – Rai Sport HD, Rai Play

18.10 Motocross, GP Gran Bretagna: MXGP, gara 2 – Eurosport 2 HD, Sky Sport Max, Rai Play Sport 2, mxgp-tv.com, discovery+, Sky Go, NOW

18.30 Pallanuoto, Trinacria Cup: Ungheria-Grecia – Waterpolo Channel

20.30 Calcio, Serie B: ritorno play-out, Salernitana-Sampdoria – DAZN

21.00 Calcio, Europei Under 21: Italia-Germania – Rai 1 HD, Rai Play

21.00 Calcio, Mondiale per Club: Real Madrid-Pachuca – DAZN

00.00 di lunedì 23 giugno Calcio, Mondiale per Club: Salisburgo-Al Hilal – DAZN

03.00 di lunedì 23 giugno Calcio, Mondiale per Club: Manchester City-Al Ain – DAZN