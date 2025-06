Mondiali judo 2025 oggi: orari 20 giugno, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, venerdì 20 giugno, ultima giornata di combattimenti nei Mondiali 2025 di judo. Sui tatami della László Papp Arena di Budapest (Ungheria), si chiuderanno i battenti di quest’edizione della rassegna iridata. Messe alle spalle i confronti delle categorie individuali, si assisterà al Team Event, ovvero alla prova a squadre in cui una serie di atleti (uomini e donne) rappresenteranno il proprio Paese al meglio delle proprie possibilità per conquistare le medaglie.

Il Bel Paese ha concluso il proprio percorso nei match individuali con gli ori firmati dalla bresciana Alice Bellandi nei -78 kg femminili, confermando in questo modo l’oro olimpico conquistato l’anno scorso, e dalla napoletana Susy Scutto nei -48 kg riservati alle donne. Per la giovane judoka tricolore una gioia immensa e la certificazione del proprio grande talento.

Gara a squadre miste che avrà inizio dalle 10.00 e aprirà contro l’Ungheria, padrona di casa, in un duello che si prevede molto combattuto. A dare un contributo alla causa, tra le fila azzurre, saranno Odette Giuffrida, Giulia Carnà, Irene Pedrotti, Giorgia Stangherlin, Asya Tavano, Alice Bellandi, Manuel Lombardo, Giovanni Esposito, Christian Parlati, Kenny Komi Bedel, Gennaro Pirelli e Kwadjo Anani.

I match delle eliminatorie dell’ottava e ultima giornata dei Mondiali di judo saranno disponibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre il Final Block verrà trasmesso anche in diretta tv anche su Sky Sport Arena (204); in streaming su RaiPlay Sport 2, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI JUDO 2025 OGGI

Venerdì 20 giugno

Ore 10.00 Eliminatorie Team Event

Ore 18.00 Final Block Team Event

ITALIANI IN GARA OGGI

Odette Giuffrida, Giulia Carnà, Irene Pedrotti, Giorgia Stangherlin, Asya Tavano, Alice Bellandi, Manuel Lombardo, Giovanni Esposito, Christian Parlati, Kenny Komi Bedel, Gennaro Pirelli e Kwadjo Anani.

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204) solo il Final Block.

Diretta streaming: Judo TV programmazione intera; RaiPlay Sport 2, SkyGo e NOW solo il Final Block.

Diretta Live testuale: OA Sport.