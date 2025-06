Mondiali judo 2025 oggi: orari 17 giugno, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, martedì 17 giugno, quinta giornata di combattimenti nei Mondiali 2025 di judo. Sui tatami della László Papp Arena di Budapest (Ungheria), assisteremo a diversi match di grande impatto emotivo, in un day-5 in cui le categorie protagoniste saranno i -70 kg femminili e i -90 kg maschili. In casa Italia, si vorrà recitare un ruolo da protagonisti.

A tenere alto il vessillo italico saranno quattro atleti quest’oggi: Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin nella categoria -70 kg femminili; Christian Parlati e Kenny Komi Bedel nei -90 kg maschili. Fari puntati su Parlati, vincitore della medaglia d’oro ai recenti Europei a Podgorica (Montenegro). Il campano è un judoka di grandissimo talento e ha tutti i mezzi per potersi confermare a livello mondiale, ricordando l’argento iridato a Tashkent di tre anni fa.

Sul fronte femminile, Stangherlin può nutrire delle ambizioni, pensando a quanto di buono messo in mostra quest’anno, in particolare nel Grand Slam di Astana, dove l’azzurra si è imposta per la prima volta in carriera in un evento di questo genere del massimo circuito. Vedremo se in contesto di così alto livello ci sarà una replica.

I match delle eliminatorie della quinta giornata dei Mondiali di judo saranno disponibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre il Final Block verrà trasmesso anche in diretta tv anche su RaiSport HD e Sky Sport Max; in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI JUDO 2025 OGGI

Martedì 17 giugno

Ore 11.00 Eliminatorie -70 kg femminili e -90 kg maschili a Budapest (Ungheria)

Ore 18.00 Final Block -70 kg femminili e -90 kg maschili a Budapest (Ungheria)

ITALIANI IN GARA OGGI

Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin nella categoria -70 kg femminili; Christian Parlati e Kenny Komi Bedel nei -90 kg maschili.

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD e Sky Sport Max (205) solo il Final Block.

Diretta streaming: Judo TV programmazione intera; RaiPlay, SkyGo e NOW solo il Final Block.

Diretta Live testuale: OA Sport.