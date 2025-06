Mondiali judo 2025 oggi: orari 13 giugno, tv, streaming, italiani in gara

La László Papp Arena di Budapest ospiterà quest’oggi la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali 2025 di judo, evento più importante della stagione post-olimpica. Il programma della rassegna iridata si apre di consueto con i pesi leggeri, infatti vedremo in azione le categorie -48 kg femminile e -60 kg maschile per aprire ufficialmente la manifestazione.

L’Italia verrà rappresentata nel day-1 da due atleti, con l’obiettivo di portarne almeno uno al Final Block e di giocarsi così la zona podio. Assunta Scutto è la testa di serie numero 1 nei -48 kg e ha le carte in regola per puntare ad una medaglia (dopo due bronzi ed un argento nelle sue prime tre partecipazioni ai Mondiali Senior), anche se la favorita principale per il titolo è la giapponese Wakana Koga.

La napoletana dovrà farsi trovare pronta già agli ottavi eventualmente contro l’esperta mongola Narantsetseg Ganbaatar o la giovane emergente cinese Xinran Hui, reduce dall’argento ai Campionati Asiatici e dalla vittoria al Grand Slam di Astana. Primo turno molto difficile invece nei -60 kg per Andrea Carlino contro il forte francese Romain Valadier Picard.

Tutti gli incontri delle eliminatorie della giornata d’apertura dei Mondiali di judo saranno visibili in diretta streaming sulla piattaforma streaming Judo TV, mentre il Final Block verrà trasmesso anche in diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Max (streaming su Rai Play, Sky Go e NOW). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO MONDIALI JUDO 2025 OGGI

Venerdì 13 giugno

Ore 11.30 Eliminatorie 48 kg femminili e 60 kg maschili a Budapest (Ungheria)

Ore 18.00 Final Block 48 kg femminili e 60 kg maschili a Budapest (Ungheria)

PROGRAMMA MONDIALI JUDO 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: finali su Rai Sport e Sky Sport Max.

Diretta streaming: eliminatorie su Judo TV; finali anche su Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

MONDIALI JUDO 2025: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Assunta Scutto (48 kg) e Andrea Carlino (60 kg).