Manila Esposito guarda avanti: “Pensiamo a nuovi elementi. Mi sento più sicura e i miei genitori sono importanti”

Manila Esposito si è laureata Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale per la seconda volta consecutiva e ha espresso la sua soddisfazione nell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Uno dei miei obiettivi era quello di confermarmi Campionessa d’Europa e ci sono riuscita, sono molto felice e sono soddisfatta delle gare portate a termine settimana scorsa. Sono scesa in campo gara con una consapevolezza diversa rispetto all’anno scorso perché sapevo quello che potevo fare, volevo fare bene e cercare di riconfermarmi: era quello la pressione più pesante“.

È diventata virale l’esultanza dei suoi genitori e la campana ha parlato anche della sua famiglia: “I miei genitori sono un punto di riferimento davvero importante, appena possono cercano di seguirmi sempre, in qualsiasi gara. A loro piace venire in gara e a me fa piacere, mi mette in tranquillità. Il mio primo pensiero è stato andare da loro e abbracciarli, nel bene e nel male ci sono sempre a sostenermi. Se sono un po’ agitata butto sempre un occhio a loro, mi faccio dire dove sono seduti così li vedo. Sono felice di avere genitori come loro che mi hanno sempre assecondato in ogni cosa soprattutto nello sport”.

Nel giro di tredici mesi è salita sul gradino più alto del podio nell’all-around della rassegna continentale e ha conquistato la medaglia di bronzo alla trave alle Olimpiadi di Parigi 2024: “Ho acquisito più sicurezza in me stessa, più gare fai più fai esperienza e prendi sicurezza in te stessa. Raggiungere determinati obiettivi mi ha aiutato a gestire le emozioni in gara, più che cambiata mi sento più sicura di me stessa rispetto a qualche anno fa. Se sono tranquilla riesco a esprimermi meglio”.

L’azzurra si è proiettata verso le prossime gara: “Il prossimo appuntamento saranno i Campionati Italiani Assoluti verso i Mondiali. Quest’estate continueremo ad allenarci e a prepararci per i vari eventi, faremo una pausa per staccare un po’ e poi riprenderemo. Nuovi elementi? Ci stiamo pensando, non dico nulla“. Un messaggio alle più giovani: “Inseguire sempre i sogni, non abbattersi davanti ai primi ostacoli, cercare di superarli e porsi degli obiettivi“.