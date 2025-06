LIVE MotoGP, GP Italia 2025 in DIRETTA: Bagnaia va all’attacco di Marquez tra qualifiche e Sprint

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del secondo giorno del week end del GP d’Italia, nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito del Mugello, i centauri della classe regina dovranno affrontare un day-2 particolarmente tosto dal punto di vista fisico, dovendo gestire le qualifiche e la Sprint Race, dove saranno in palio i primi punti iridati del fine-settimana.

Francesco Bagnaia va all’attacco di Marc Marquez e di tutti in vista del time-attack. Pecco è stato velocissimo ieri nel corso delle pre-qualifiche, concluse in seconda posizione alle spalle solo della KTM Tech3 dello spagnolo Maverick Vinales. Dopo aver faticato non poco nel corso del primo turno di prove libere, il centauro nostrano si è ritrovato montando la gomma morbida al posteriore.

Bisognerà capire se l’assetto trovato in configurazione da time-attack sarà anche quello migliore per portare al limite la Ducati GP25 in ottica Sprint e gara domenicale. Marquez, dal canto suo, ha fatto vedere una grande costanza di rendimento, che potrebbe essere un fattore in vista di quel che sarà. Da non sottovalutare Vinales e le KTM, molto veloci in questo fine-settimana, al pari di Marco Bezzecchi, in sella all’Aprilia.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del secondo giorno del week end del GP d’Italia, nono appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la sessione di prove libere prevista alle 10.10. A seguire (dalle 10.50) ci saranno le qualifiche che definiranno lo schieramento di partenza. Alle 15.00, il via della Sprint Race (11 giri). Buon divertimento!