MotoGP, statistiche GP Italia. Francesco Bagnaia nella scia di Valentino Rossi, cerca il poker al Mugello

Il nono atto del Motomondiale 2025 andrà in scena nel fine settimana del 20-22 giugno, durante il quale si disputerà la 32ma edizione de jure del Gran Premio d’Italia. Sarà, tuttavia, la 74ma de facto. Bisogna sempre ricordarsi di come, fino al 1990, la gara avesse la denominazione di “Gran Premio delle Nazioni”, pur essendo unanimemente riconosciuta come il GP del nostro Paese.

Contestualmente, sarà la 39ma competizione iridata a tenersi al Mugello. L’autodromo toscano è diventato in pianta stabile la casa del Gran Premio d’Italia dal 1994. In precedenza, lo aveva già organizzato nel 1992. Ha, inoltre, ospitato tre edizioni del Gran Premio delle Nazioni (1976, 1978, 1985) e quattro del GP di San Marino (1982, 1984, 1991, 1993).

Le altre location del Gran Premio d’Italia/Nazioni sono state Monza (26 edizioni), Imola (7) e Misano Adriatico (7). Per una questione di coerenza e di chiarezza, bisogna ragionare in termini di contesto. Dunque, a fini statistici, si terranno in considerazione le corse tenutesi al Mugello.

MUGELLO – I DATI

CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie: Valentino ROSSI (7)

Il Dottore ha trionfato nel 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Come si può notare, le affermazioni sono consecutive!

Piloti in attività con vittorie al Mugello:

3 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022, 2023, 2024}

1 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014}

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2021}

Italiani vincitori al Mugello:

CAPIROSSI Loris (2000)

ROSSI Valentino (2002, 03, 04, 05, 06, 07, 08)

DOVIZIOSO Andrea (2017)

PETRUCCI Danilo (2019)

BAGNAIA Francesco (2022, 23, 24)

Moto vincitrici al Mugello:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

16 – HONDA (1982, 2014)

13 – YAMAHA (1978, 2021)

7 – DUCATI (2009, 2024)

2 – SUZUKI (1976, 1992)

Piloti vincitori con moto differenti:

ROSSI Valentino (Honda 2; Yamaha 5)

LORENZO Jorge (Yamaha 5; Ducati 1)

Record di vittorie consecutive:

7 – ROSSI Valentino (2002, 03, 04, 05, 06, 07, 08)

Le Sprint sono state vinte da…

2023 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

2024 – BAGNAIA Francesco (Ducati)

Piloti in attività con pole position al Mugello:

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2019}

1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2017}

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2021}

1 – DI GIANNANTONIO Fabio (ITA) {2022}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2023}

1 – MARTIN Jorge (ESP) {2024}

MUGELLO – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – IANNONE Andrea (ITA)

2011 – MARQUEZ Marc (ESP)

2012 – IANNONE Andrea (ITA)

2013 – REDDING Scott (GBR)

2014 – RABAT Tito (ESP)

2015 – RABAT Tito (ESP)

2016 – ZARCO Johann (FRA)

2017 – PASINI Mattia (ITA)

2018 – OLIVEIRA Miguel (POR)

2019 – MARQUEZ Alex (ESP)

2021 – GARDNER Remy (AUS)

2022 – ACOSTA Pedro (ESP)

2023 – ACOSTA Pedro (ESP)

2024 – ROBERTS Joe (USA)

Ben tre centauri hanno bissato la propria affermazione. Si tratta di Andrea Iannone, Tito Rabat e Pedro Acosta. Sono 3 le vittorie italiane (Iannone 2010 e 2012, Pasini 2017). Solo gli spagnoli, con 5, ne hanno raccolte di più.

MUGELLO – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – VIÑALES Maverick (ESP)

2013 – SALOM Luis (ESP)

2014 – FENATI Romano (ITA)

2015 – OLIVEIRA Miguel (POR)

2016 – BINDER Brad (RSA)

2017 – MIGNO Andrea (ITA)

2018 – MARTIN Jorge (ESP)

2019 – ARBOLINO Tony (ITA)

2021 – FOGGIA Dennis (ITA)

2022 – GARCIA Sergio (ESP)

2023 – HOLGADO Daniel (ESP)

2024 – ALONSO David (COL)

Nessun pilota si è mai ripetuto nella classe minore, dove Spagna e Italia si spartiscono storicamente i successi. Al momento la nazione iberica comanda con 5, contro i 4 del nostro Paese (Fenati 2014, Migno 2017, Arbolino 2019, Foggia 2021).