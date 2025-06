LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: subito Assunta Scutto, Carlino per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Mondiali di judo 2025. Tutto pronto a Budapest per una settimana i grandissimo spettacolo ed agonismo. Prime categorie di peso a tastare il tatami ungherese i -60 kg maschili ed i -48 kg femminili. Italia che punta a confermarsi competitiva a livello internazionale dopo l’ottimo Europeo.

In campo maschile Andrea Carlino partirà dal secondo turno. L’azzurro incrocerà il francese Romain Valadier Picard nella pool A presidiata dall’altro transalpino Luka Mkheidze. Tra i favoriti l’uzbeko Bakhrom Boturov ed il georgiano Giorgi Sardalashvili in una categoria che spesso riserva sorprese. Eliminatorie al mattino, e final block che inizierà alle 18.00 per assegnare le prime medaglie.

Nei -48 kg femminili l’Italia cala immediatamente l’asso Assunta Scutto. La judoka napoletana, fresca di bronzo agli Europei di Podgorica, vuole griffare anche il podio iridato. La partenopea è già al secondo turno ed affronterà la cilena Mary Dee Vargas Ley. Il primo ostacolo durissimo potrebbe arrivare agli ottavi dall’emergente cinese Hui Xinran.

La prima giornata dei Mondiali di judo 2025 inizierà alle 11.30.