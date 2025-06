LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia sogna la medaglia nella gara a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata dei Mondiali di judo 2025. Edizione di Budapest (Ungheria) che va in archivio con lo spettacolo della prova a squadre. Italia che vuole mettere la ciliegina sulla torta dopo aver conquistato due splendide medaglie d’oro con Susy Scutto ed Alice Bellandi. Non sarà facile, ma gli azzurri ci proveranno con tutta la loro grinta e tecnica.

Italia che esordirà contro i padroni di casa dell’Ungheria. Impegno non banale ma alla portata degli azzurri, che nei -57 kg femminili si affideranno ad Odette Giuffrida e Giulia Carnà. Nei -70 kg spazio ad Irene Pedrotti e Giorgia Stangherlin, mentre nei +70 kg agiranno Asya Tavano ed Alice Bellandi. Tra gli uomini largo a Manuel Lombardo e Giovanni Esposito nei -73 kg, a Christian Parlati e Kenny Komi Bedel nei -90 kg, mentre nei pesi massimi schiereremo Gennaro Pirelli o Kwadjo Anani.

Nell’eventuale quarto di finale l’Italia troverà una tra Cina e Georgia nella metà di tabellone presidiata dalla corazzata Giappone. Parte bassa del tabellone in cui la Francia potrebbe fare la voce grossa, ma attenzione a Corea del Sud, Brasile ed Azerbaijan. La formula prevede 6 incontri (uno per categoria) con la compagine che sigla 4 vittorie ad aggiudicarsi la serie. Sull’eventuale 3 pari via al sorteggio che determinerà la categoria del combattimento di spareggio.

La prova a squadre di Mondiali di judo 2025 inizierà alle 10.00.