LIVE Judo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Christian Parlati punta in alto

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali di Judo in programma a Budapest in Ungheria. L’oro conquistato da Asssunta Scutto ha già impreziosito il Mondiale degli azzurri ma un po’ di amaro in bocca per l’andamento delle tre successive giornate per l’Italia c’è, soprattutto per il mancato podio domenica di un Manuel Lombardo in grande condizione che però si è dovuto inchinare a due avversari di alto livello e per le precoci eliminazioni di Savita Russo, Antonio Esposito e Carlotta Avanzato nella giornata di ieri. La giornata odierna assegna come sempre due titoli individuali: quelli dei -70 kg donne e dei -90 kg uomini.

Buon sorteggio tutto sommato nei -70 kg per Giorgia Stangherlin, nell’orbita di una testa di serie alla sua portata come l’australiana Coughlan in una Pool B senza mostri sacri, mentre Irene Pedrotti dovrà superarsi eventualmente al secondo turno per sconfiggere la tedesca Butkereit. In assenza della compagna Matic, la favorita numero uno e anche la numero uno del ranking è la croata Cvjetko ma attenzione, oltre che a Butkereit, alla francese Pinot, alla olandese Van Dijke e alla spagnola Tsunoda Roustant, oltre alla giapponese Tanaka.

Christian Parlati, dominatore dell’ultima edizione dei Campionati Europei, che dovrà però entrare subito in gara al massimo dell’intensità incrociando sin dai primi incontri avversari di alto livello come il georgiano Maisuradze o il serbo Majdov. Nella Pool B può essere considerato comunque uno degli uomini da battere, con in prospettiva un’ipotetica semifinale contro il giapponese Murao o il francese Ngayap Hambou. Sfortunato nella stessa categoria Kenny Komi Bedel, finito nell’ottavo presidiato dal fenomeno georgiano oro olimpico in carica Lasha Bekauri.

Si parte alle ore 11.00 italiane con i primi incontri delle eliminatorie, mentre il blocco delle finali è previsto a partire dalle 18.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata dei Mondiali di Judo in programma a Budapest in Ungheria. Buon divertimento!