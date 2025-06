LIVE Italia-Francia, Nations League volley 2025 in DIRETTA: azzurri contro i campioni olimpici in una veste rinnovata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza partita degli azzurri nella Volley Nations League maschile 2025, in programma a Quebec City tra Italia e Francia. Di nuovo una contro l’altra, dopo essere state tra le grandi protagoniste della passata stagione internazionale. I transalpini hanno dominato il 2024, imponendosi sia nella Volleyball Nations League che soprattutto ai Giochi Olimpici di Parigi, conquistando il titolo a cinque cerchi davanti al pubblico di casa. L’Italia, invece, è alla ricerca di riscatto, dopo essere stata eliminata in entrambe le competizioni proprio dai francesi: nei quarti di finale della VNL, al termine di una sfida tiratissima giocata con molte seconde linee, e nella semifinale olimpica, dove la squadra di Andrea Giani ha avuto vita facile con un netto 3-0, aprendo la strada verso il secondo oro consecutivo.

Gli azzurri affrontano la sfida con l’obiettivo di trovare certezze e ritmo, in un avvio di stagione in cui è fondamentale crescere. Anche se la Francia si presenta priva di tutti i protagonisti del trionfo olimpico, il confronto rimane di alto livello e rappresenta un banco di prova importante per il gruppo italiano, che deve alzare l’intensità del proprio gioco e consolidare la propria identità. Andrea Giani, come molti altri allenatori in questa fase della VNL, ha scelto di concedere riposo ai titolari più rodati, optando per un gruppo sperimentale. Nella rosa figurano solo tre giocatori provenienti dalla SuperLega italiana: Theo Faure, Benjamin Diez e Moussè Gueye. Il veterano del gruppo è Trevor Clevenot, olimpionico e attualmente in forza allo Ziraat Bankasi, con cui ha vinto la Coppa CEV, eliminando Trento in semifinale.

In regia troviamo il giovane Amir Tizi-Oualou, nuovo palleggiatore della Valsa Group Modena, classe 2004 di origini algerine, reduce da una stagione al Tourcoing Lille Métropole. Accanto a lui c’è Anatole Chaboissant, ex Paris Volley, che il prossimo anno giocherà all’Alterna Stade Poitevin. Il ruolo di opposto è affidato a Faure, protagonista lo scorso anno con Cisterna e ora destinato all’Itas Trentino, campione d’Italia. Al suo fianco si alterna il 22enne Nathan Feral, in arrivo dallo Spacer’s Toulouse Volley CFC.

In banda, oltre a Clevenot, c’è il 20enne Mathis Henno, in procinto di trasferirsi in Polonia al Cuprum Stilon Gorzów, dopo l’ultima stagione al Chaumont Volley-Ball 52. Le riserve sono Alexander Strehlau (Tours), Francois Pothron (dal Tours al Skra Belchatow) e Noah Duflos-Rossi, nuovo acquisto della Lube Civitanova, classe 2006, proveniente anche lui dal club di Tolosa. Al centro agiscono Gueye, 28 anni, in forza alla Gas Sales Piacenza, e Francois Huetz, 25 anni, reduce dal campionato tedesco con il SWD Powervolleys Düren. A disposizione c’è anche Simon Magnin dell’Alterna Poitiers. Il reparto dei liberi è formato da Benjamin Diez, visto in Italia con la Sonepar Padova, e da Luca Ramon, da due anni al Tours VB.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della terza partita degli azzurri nella Volley Nations League maschile 2025, in programma a Quebec City tra Italia e Francia, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 2.00!