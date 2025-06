LIVE Italia-Argentina, Nations League volley 2025 in DIRETTA: serve un riscatto immediato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima partita degli azzurri nella prima settimana della Volley Nations League maschile 2025, in programma a Quebec City tra Italia e Argentina. Quando si parla di Argentina, il pensiero corre inevitabilmente a Tokyo, a quel doloroso quarto di finale che spezzò il sogno olimpico dell’Italia guidata da Gianlorenzo Blengini. Di quella selezione sudamericana oggi è rimasto ben poco: solo Augustin Loser, centrale attualmente in forza a Perugia, rappresenta ancora un punto di continuità. Eppure, la nuova Argentina di Marcelo Rodolfo Mendez, futuro tecnico dell’Itas Trentino, ha già dato segnali incoraggianti in questa Volleyball Nations League 2025. Le vittorie ottenute contro Francia e Canada dimostrano che il processo di rinnovamento è in corso con discreta efficacia, nonostante il pesante ko per 3-0 subito ieri dalla Bulgaria.

Per l’Italia di Ferdinando De Giorgi, si tratta ora di affrontare un test probante, dopo aver superato, seppur con qualche difficoltà, le prime due prove contro Bulgaria e Germania. La Nazionale ha messo in mostra buone qualità sia tecniche sia caratteriali, elementi fondamentali per costruire una squadra competitiva in vista delle sfide decisive dell’estate, per le quali si attende anche il ritorno di giocatori chiave. Nonostante alcune imperfezioni ancora evidenti — in particolare nella continuità di ricezione, servizio e attacco — gli azzurri hanno trovato il modo di imporsi nei primi tre impegni ufficiali della stagione. Contro l’Argentina, nell’ultima partita della prima settimana, De Giorgi si aspetta un ulteriore salto di qualità: una prestazione solida e convincente, sul modello di quella offerta recentemente dalla squadra femminile di Julio Velasco contro il Brasile.

A prescindere dal risultato finale, il bilancio della trasferta canadese presenta comunque diversi elementi positivi: il consolidamento dell’intesa tra Giannelli e i centrali, l’efficacia del muro, il rientro importante di Anzani, l’impatto travolgente di Porro in banda e lo spirito combattivo di Bottolo. Un’eventuale vittoria rappresenterebbe un ulteriore tassello nel percorso di avvicinamento alle Finali della VNL 2025. Passando alla squadra sudamericana, il palleggiatore titolare è Matias Sanchez, 29 anni, attualmente al Montpellier in Francia. Al suo fianco c’è Matias Giraudo, prossimo regista della Valsa Modena, già visto in Italia a Siena, e reduce da un’esperienza in Russia con il Fakel Yamal. In posto due troviamo German Gomez, in uscita dal Ciudad Voley, destinato al Pamesa Teruel Voleibol. La riserva nel ruolo è Pablo Kukartsev, 32enne in forza al Tourcoing Lille Métropole.

In banda, i titolari sono Luciano Palonsky, prossimo a compiere 26 anni, ex Taranto, reduce da un’esperienza in Giappone e diretto in Turchia all’İstanbul Gençlik Spor Kulübü, e Ignacio Luengas, 29 anni, punto fermo del Tourcoing. A completare il reparto ci sono le giovani promesse Lucas Conde (21, Paris Volley), Fausto Diaz (19, Ciudad Voley) e Lucian Vicentin (25), reduce da una stagione in Polonia con lo JSW Jastrzębski Węgiel e in procinto di trasferirsi in Giappone al Tokyo Great Bears. Al centro, oltre a Loser, troviamo Joacquin Gallego, 28 anni, al terzo anno in Polonia con lo Ślepsk Malow Suwałki, e Nicholas Zerba, che ha vestito la maglia del PSG Stal Nysa e dalla prossima stagione giocherà in Francia con l’Arago de Sète. Chiudono la rosa i liberi: Jan Martinez Franchi, anch’egli tesserato per il Tourcoing Lille Métropole, e Tobias Scarpa, proveniente dal Mutual Policial Formosa, pronto a sbarcare in Spagna al Pamesa Teruel Voleibol.

si parte alle ore 17.00!