LIVE F1, GP Canada 2025 in DIRETTA: gara in tempo reale

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. È il giorno della gara a Montreal: i 20 piloti si daranno battaglia lungo il circuito Gilles-Villeneuve per diventare il nuovo re del circuito canadese.

In pole position partirà George Russell: il pilota della Mercedes è stato autore di un ultimo giro sensazionale nelle qualifiche di ieri, in cui a sorpresa è riuscito a battere la concorrenza raggiungendo la prima posizione. Alle spalle del britannico partiranno Max Verstappen ed Oscar Piastri: entrambi hanno covato il sogno pole fino all’utlimo salvo poi venire beffati per pochi millesimi da Russell. Quarta posizione per Andrea Kimi Antonelli che cercherà di confermare la posizione per tornare ad essere protagonista anche in gara.

Sarà chiamato alla rimonta Lando Norris. Il pilota britannico è il grande sconfitto delle qualifiche di ieri dove ha commesso troppi errori nel momento decisivo. L’alfiere della Mclaren scatterà dalla settima posizione e dovrà recuperare quante più posizioni è possibile nei primi giri per non perdere il treno dei migliori, di cui dovrebbe far parte Piastri suo compagno di squadra e rivale per il Mondiale.

Gara in rincorsa anche per la Ferrari: la scuderia di Maranello deve compiere un grande numero per trovare il terzo podio consecutivo: la prima rossa nella griglia di partenza è quella di Lewis Hamilton, che partirà in quinta posizione. Scatterà dall’ottava casella Charles Leclerc, autore di un errore nell’ultimo tentativo del Q3 dopo aver firmato il miglior tempo nel primo settore.

La gara di Montreal si preannuncia spettacolare con tantissimi temi lungo tutta la griglia di partenza. L’appuntamento è per le 20.00, orario in cui è previsto il semaforo verde. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del GP del Canada 2025 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!