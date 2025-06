LIVE Atletica, Diamond League 2025 in DIRETTA: debutta Zaynab Dosso, c’è Tortu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di Oslo (Norvegia), valevole per la Diamond League 2025, sesto appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale itinerante. Una settimana dopo il Golden Gala le stelle del panorama internazionale sono pronte a mettersi in luce nella capitale norvegese, per un appuntamento che si preannuncia molto interessante.

Tanti i nomi di peso presenti ad Oslo, a cominciare dallo svedese Armand Duplantis, primatista mondiale di salto con l’asta. Non poteva mancare Karsten Warholm, beniamino di casa che si cimenterà nei 300 ostacoli. Non mancano le big al femminile: spicca su tutte Julian Alfred, presente nei 100 metri.

Saranno impegnati quattro italiani: Zaynab Dosso farà il proprio debutto stagionale all’aperto, correndo i 100 metri dopo un inverno in cui ha conquistato l’oro agli Europei e l’argento ai Mondiali Indoor sui 60 metri; Filippo Tortu tornerà sui 200 metri dopo il 10.19 timbrato sul rettilineo a Golden Gala; Ayomide Folorunso si rimetterà in gioco sui 400 ostacoli dopo il podio di Roma e Federico Riva si cimenterà sul miglio.

il cui via è programmato alle 19.15.