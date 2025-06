Italia-Francia oggi, Nations League volley 2025: orario, tv, programma, streaming

Sabato 14 giugno (ore 02.00) si gioca Italia-Francia, incontro valido per la Nations League 2025 di volley maschile. Dopo aver battuto la Bulgaria con un secco 3-0 e la Germania al tie-break dopo una spettacolare rimonta, gli azzurri torneranno in campo a Quebec City (Canada) per fronteggiare la formazione transalpino nel terzo atto di questa trasferta in terra nordamericana. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante, di fondamentale importanza in ottica qualificazione alla Final Eight.

Riflettori puntati sul palleggiatore Simone Giannelli, sugli opposti Kamil Rychlicki e Yuri Romanò, sugli schiacciatori Mattia Bottolo, Luca Porro e Francesco Sani, i centrali Simone Anzani (capitano) e Giovanni Gargiulo. Non sono presenti per l’occasione altri big come gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia e il libero Fabio Balaso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Francia, incontro valido per la Nations League 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, mentre non è prevista la diretta tv. Garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Quebec City sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-FRANCIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Sabato 14 giugno

Ore 02.00 Italia vs Francia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.