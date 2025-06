Italia-Argentina oggi, Nations League volley 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi domenica 15 giugno (ore 17.00) si gioca Italia-Argentina, incontro valido per la Nations League 2025 di volley maschile. Gli azzurri torneranno in campo dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Francia e proveranno a riscattarsi prontamente, inseguendo la terza vittoria nella prestigiosa competizione internazionale itinerante dopo quelle conquistate contro Bulgaria e Germania nelle prime due uscite ufficiali di questa annata agonistica.

I Campioni del Mondo si apprestano a concludere la lunga trasferta a Quebec City (Canada) e la sfida contro l’Albiceleste avrà un peso determinante in ottica classifica generale e per la qualificazione alla Final Eight. Il CT Fefé De Giorgi potrà contare sul palleggiatore Simone Giannelli, sugli opposti Kamil Rychlicki e Yuri Romanò, sugli schiacciatori Mattia Bottolo, Luca Porro e Francesco Sani, i centrali Simone Anzani (capitano) e Giovanni Gargiulo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Argentina, incontro valido per la Nations League 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, mentre non è prevista la diretta tv. Garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Quebec City sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-ARGENTINA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Domenica 15 giugno

Ore 17.00 Italia vs Argentina – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-ARGENTINA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.