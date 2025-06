Europei a squadre: l’Italia cerca la rimonta con Furlani, Simonelli e Fantini nella terza giornata a Madrid

Con l’avvio della terza giornata degli Europei a squadre di atletica leggera a Madrid, entra nel vivo la lotta per il podio. Dopo due giornate convincenti, la Nazionale italiana si gioca oggi una fetta importante delle proprie ambizioni, in un programma ricco di gare di alto livello. Servirà continuità e brillantezza per tenere il passo delle rivali e, possibilmente, mettersi alle spalle le pretendenti più pericolose.

Si comincia alle ore 18.00 con una delle gare più attese dell’intera manifestazione: il salto in lungo maschile. Il livello è da rassegna mondiale, con protagonisti del calibro di Mattia Furlani, Simon Ehammer e Miltiadis Tentoglou, pronti a sfidarsi centimetro su centimetro. Attenzione anche all’ex cubano naturalizzato spagnolo Lester Lescay, in grande forma, e agli outsider Thobias Montler (Svezia) e Gerson Baldé (Portogallo), in grado di strappare punti preziosi. Alle 18.17 i riflettori si spostano sulla pedana del martello femminile, dove l’Italia punta sulla campionessa d’Europa in carica Sara Fantini, opposta a un cast stellare che comprende la polacca Anita Wlodarczyk, la francese Rose Loga e la finlandese Silja Kosonen, attualmente la più costante del lotto. La Germania risponde con la giovane emergente Alina Kuhn.

Alle 19.22 si accende la pista con i 110 ostacoli maschili, che vedranno al via l’azzurro Lorenzo Simonelli, campione europeo in carica, contro lo spagnolo Enrique Llopis, tra i più in forma del momento, e i pericolosi Jason Joseph (Svizzera) e Jakub Szymanski (Polonia). Francia senza Zhoya, schiera Lecoeur. In pedana per il salto in alto maschile ci sarà Matteo Sioli, bronzo europeo indoor, chiamato a sopperire all’assenza del capitano Gianmarco Tamberi. Il lombardo dovrà vedersela con il ceco Jan Stefela, già volato a 2,28 metri, il tedesco Tobias Potye e l’ucraino Nikitin.

Alle 19.53 tocca ai 100 ostacoli femminili, dove Giada Carmassi, fresca primatista italiana con 12.69, cerca conferme al cospetto di avversarie come Nadine Visser (Olanda), Pia Skrzyszowska (Polonia) e Ditaji Kambundji (Svizzera). Alle 20.15 in pista per gli 800 metri femminili, l’azzurra Eloisa Coiro cerca il colpo contro la favorita Audrey Werro (Svizzera), la francese Anais Bourgoin, la lituana Galvydyté e la polacca Wielgosz, tutte con carte importanti da giocare.

Nel triplo femminile, assente la leader azzurra Dariya Derkach, spazio all’interessante esordio in maglia azzurra di Erika Saraceni, U20 da 14,01 metri a Savona. Favorita la tedesca Caroline Joyeux, con le francesi e le scandinave a completare il quadro delle favorite. Più complicata sulla carta la prova del disco maschile, con il colosso svedese Daniel Stahl a guidare un lotto di big che comprende anche Okoye (Gran Bretagna), Gudzius (Lituania), Sosna (Germania) e Rolvink (Olanda). Per l’Italia ci sarà Enrico Saccomano, chiamato a difendere il punteggio e limitare i danni.

Finale di giornata tutto da seguire. Nei 400 ostacoli maschili sarà protagonista Alessandro Sibilio, uno dei punti fermi della squadra italiana, chiamato a misurarsi con atleti del calibro di Vit Muller (Repubblica Ceca), Jesús David Delgado (Spagna) e Alastair Chalmers (Gran Bretagna). Al femminile, fari puntati su Ayomide Folorunso, miglior accredito della vigilia, ma con la tedesca Kelety e la portoghese Diallo in crescita. Occhio anche alle outsider Lina Nielsen, Louise Maraval e Cathelijn Peeters.

Infine, spazio alle staffette 4×100, altro terreno favorevole agli azzurri. In campo maschile ci saranno Tortu, Patta, Desalu, Ceccarelli e Rigali, per un quartetto di altissimo livello che se la vedrà con Gran Bretagna (con il rientrante Adam Gemili) e Germania, con Olanda e Francia come mine vaganti. Al femminile l’Italia punta su un mix di esperienza e gioventù: Dosso, Kaddari, Bertello, Fontana, Hooper e Pavese, per fronteggiare lo squadrone spagnolo, la Polonia e l’efficienza cronometrica della Svizzera.