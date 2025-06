ATP Maiorca 2025: Tien apre i dubbi di Shelton, avanti Bautista Agut

In archivio anche la seconda parte degli ottavi dell’ATP 250 di Maiorca. Stavolta vanno in scena quelli della parte alta del tabellone, dove si verifica una sorpresa di primissimo piano che nasconde anche una che di primato a livello americano.

Con la vittoria di Learner Tien su Ben Shelton nel derby USA, oltre al fatto che salta la testa di serie numero 1, si verifica anche una situazione particolare, perché mai un americano tanto giovane era riuscito a battere un giocatore all’interno dei primi 10 sull’erba. Segnali molto preoccupanti per Shelton, che entra a Wimbledon con tre sconfitte di fila e 0/2 da quanto è top ten.

Per lui ci sarà il francese Corentin Moutet, vittorioso sul tedesco Daniel Altmaier in due set, finiti curiosamente con l’identico punteggio di 7-3 al tie-break. Il transalpino ha regalato, al solito, momenti di spettacolo cui ha abituato in determinati momenti dei match, ma ora tenterà il passo in più.

Ancora States con Alex Michelsen, che chiude il cammino del connazionale Brandon Holt con un doppio 6-4. E termina anche l’assolo partito dalle qualificazioni di Bernard Tomic: per l’australiano, ormai in una fase ben diversa della carriera da quella in cui sembrava poter avere tutto per sfondare, sconfitta contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, uno dei giocatori più caldi del momento.

RISULTATI ATP 250 MAIORCA 2025 OGGI

Tien (USA)-Shelton (USA) [1] 6-4 7-6(2)

Moutet (FRA)-Altmaier (GER) [8] 7-6(3) 7-6(3)

Michelsen (USA) [3]-Holt (USA) [Q] 6-4 6-4

Bautista Agut (ESP) [7]-Tomic (AUS) [Q] 6-3 6-3