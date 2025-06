Atletica oggi, Diamond League Oslo 2025: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 12 giugno (a partire dalle ore 19.15) va in scena la sesta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Dopo il Golden Gala si resta in Europa per il tradizionale appuntamento di Oslo (Norvegia), teatro di una serata di indubbio spessore tecnico e altamente spettacolare vista la caratura dei tanti big che saranno impegnati in terra scandinava, a cominciare dallo svedese Armand Duplantis, primatista mondiale di salto con l’asta.

Saranno impegnati quattro italiani: Zaynab Dosso farà il proprio debutto stagionale all’aperto, correndo i 100 metri dopo un inverno in cui ha conquistato l’oro agli Europei e l’argento ai Mondiali Indoor sui 60 metri; Filippo Tortu tornerà sui 200 metri dopo il 10.19 timbrato sul rettilineo a Golden Gala; Ayomide Folorunso si rimetterà in gioco sui 400 ostacoli dopo il podio di Roma e Federico Riva si cimenterà sul miglio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della tappa della Diamond League in programma oggi a Oslo. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (canale 205) a partire dalle ore 20.00; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 20.00; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE OSLO OGGI

Giovedì 12 giugno

19.15 Salto triplo femminile

19.20 Salto con l’asta maschile

19.53 Tiro del giavellotto femminile

20.05 400 metri femminile

20.19 800 metri maschile

20.25 3000 siepi femminile

20.41 Salto triplo maschile

20.42 200 metri maschile

20.56 Miglio maschile

21.06 100 metri femminile

21.14 5000 metri maschile

21.36 400 ostacoli femminile

21.53 300 ostacoli maschile

