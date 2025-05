Sport in tv oggi (venerdì 16 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 16 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli Internazionali d’Italia di tennis. Assisteremo alle semifinali del singolare femminile. Lorenzo Musetti affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner se la vedrà contro l’americano Tommy Paul. Si sogna una finale tutta italiana a Roma, ma non sarà affatto semplice. Da ricordare anche il doppio femminile con Errani/Paolini opposte alle russe Andreeva/Shnaider per un posto in finale.

In primo piano il Giro d’Italia con la settima tappa, una frazione impegnativa che potrebbe dare indicazioni in chiave classifica generale. A Imola, invece, prenderà il via il settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1 e la Ferrari spera nel GP di casa di riscattarsi. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 16 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 16 maggio

07.35 Rally Portogallo: seconda giornata – Diretta streaming su Rally.Tv.

08.00 Vela, Mondiali laser: regate di flotta – Nessuna copertura tv/streaming.

09.30 Canoa, Europei 2025: seconda giornata – Diretta streaming sul canale Youtube di Canoe Europe.

10.35 Superbike, GP Cechia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.05 Ciclismo, Giro d’Ungheria: terza tappa – Diretta streaming dalle 14.30 su Discovery+.

12.50 Ciclismo, Giro d’Italia 2025: settima tappa (Castel di Sangro-Tagliacozzo (Marsia)) – Diretta tv su RaiSport HD dalle 12.00 alle 14.00, su Rai2 HD dalle 14.00 fino al termine, Eurosport1 HD dalle 12.30 al termine; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.15 Ciclismo, Quattro Giorni di Dunkerque: terza tappa – Diretta streaming su Discovery+.

13.30 Tennis, Internazionali d’Italia 2025: semifinali doppio maschile – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

13.30 Tennis, Internazionali d’Italia 2025: semifinali doppio femminile – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Errani/Paolini vs Andreeva/Shnaider 1° match e inizio programma alle 13.30)

13.30 F1, GP Emilia-Romagna: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.25 Equitazione, Global Champions a Madrid (Spagna): salto a ostacoli – Diretta streaming su Discovery+.

15.00 Superbike, GP Cechia: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

15.30 Tennis, Internazionali d’Italia: prima semifinale (Musetti vs Alcaraz) – Diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

17.00 F1, GP Emilia-Romagna: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Atletica, Diamond League a Doha (Qatar) – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Max (205); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

20.00 Volley, Champions League: Sir Sicoma Monini Perugia vs Halkbank Ankara – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, Euro Volley Tv e su DAZN.

20.30 Tennis, Internazionali d’Italia: seconda semifinale (Sinner vs Paul) – Diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

20.30 Calcio, Premier League: Aston Villa-Tottenham – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Golf, Regions Tradition: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

21.15 Calcio, Premier League: Chelsea vs Manchester United – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.15 Pallanuoto, Finale Scudetto (gara-2): Pro Recco vs Brescia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

