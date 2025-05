Sport in tv oggi (mercoledì 21 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 21 maggio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sull’undicesima tappa del Giro d’Italia, che si preannuncia particolarmente movimentata sugli Appennini con le salite di Alpe San Pellegrino, Toano, Villa Minozzo e Pietra di Bismantova prima dell’arrivo a Castelnovo ne’ Monti.

Gli appassionati di tennis potranno divertirsi con gli ottavi di finale di quattro tornei (ATP 500 di Amburgo e ATP 250 di Ginevra per gli uomini, ATP 500 di Strasburgo e WTA 250 di Rabat per le donne), ma anche con le qualificazioni del Roland Garros. Proseguono i Mondiali di tennistavolo, nel pomeriggio spazio all’atletica con il Meeting di Savona, poi in serata ci sarà da divertirsi con il calcio tra la finale di Europa League e i playoff di Serie B e Serie C.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 21 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 21 maggio

02.15 CICLISMO – Tour of Japan, terza tappa: Mino-Kamino (non è prevista diretta tv/streaming)

02.30 BASKET (NBA, finale di Conference) – Gara-1: Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Malesia Masters (diretta streaming su BWF Tv)

10.00 TENNIS – Roland Garros, secondo turno delle qualificazioni (diretta streaming su Discovery+). Gigante-Svajda (ore 10.00), Napolitano-Jacquet (secondo match dalle ore 10.00), Zeppieri-Spizzirri (terzo match dalle ore 10.00), Brancaccio-Erjavec (terzo match dalle ore 10.00), Stefanini-Sasnovich (terzo match dalle ore 10.00), Errani-Friedsam (quarto match dalle ore 10.00), Arnaboldi-Mmohd (quarto match dalle ore 10.00)



10.00 TENNISTAVOLO – Mondiali (diretta streaming su WTT Tv)

11.00 TENNIS – ATP 500 Amburgo, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 e su Sky Sport Arena dalle ore 20.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Davidovich Fokina (secondo match dalle ore 12.00 e non prima delle ore 13.30), Darderi-Nakashima (terzo match dalle ore 12.00, il secondo non prima delle ore 13.30), Bolelli/Vavassori-Cash/Glasspool (quarto match dalle ore 11.00)



11.00 TENNIS – ATP 250 Ginevra, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 e su Sky Sport Arena dalle ore 20.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Arnaldi-Marozsan (terzo match dalle ore 11.00, il secondo non prima delle ore 12.30)

11.00 TENNIS – WTA 500 Strasburgo, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 e su Sky Sport Arena dalle ore 20.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

12.00 TENNIS – WTA 250 Rabat, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 20.00 e su Sky Sport Arena dalle ore 20.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Pieri-Tomljanovic (secondo match dalle ore 12.00)



12.20 CICLISMO – Giro d’Italia, undicesima tappa: Viareggio-Castelnovo ne’ Monti (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 14.00 e a seguire su Rai 2; diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.45 CICLISMO – Ronde de l’Isard, prima tappa: Saint-Mont-Bagnères de Bigorre (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 BILIARDO – Campionati Italiani Stecca, seconda semifinale (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

15.50 ATLETICA – Meeting di Savona (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

20.00 CALCIO (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) – Audace Cerignola-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) – Vicenza-Crotone (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport 252; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) – Pescara-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Serie C, ritorno secondo turno nazionale playoff) – Ternana-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Serie B, ritorno primo turno playoff) – Catanzaro-Spezia (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B, ritorno primo turno playoff) – Juve Stabia-Cremonese (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League, finale) – Tottenham-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

