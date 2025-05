Manila Esposito: “Orgogliosa delle esordienti”. Alice D’Amato: “Arrivata tirata, percorso in salita”

Campionesse d’Europa per la quarta volta nella storia, la terza nelle ultime quattro edizioni della rassegna continentale. L’Italia ha vinto la prova a squadre andata in scena a Lipsia (Germania), confermandosi così sul gradino più alto del podio nella gara che premia la profondità e la caratura del movimento ginnico di un’intera Nazione. A fare suonare l’Inno di Mameli sono state le veterane Manila Esposito e Alice D’Amato, affiancate dalle debuttanti Sofia Tonelli, Giulia Perotti ed Emma Fioravanti.

Manila Esposito è risultata la migliore sul giro completo e al corpo libero, qualificandosi alla finale anche alla trave e alle parallele asimmetriche. La 18enne campana, che avrà così la possibilità di difendere i tre titoli conquistati lo scorso anno a Rimini, ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali, elogiando le tre debuttanti: “Le esordienti sono state bravissime, sono state davvero brave a tenere testa fino alla fine; sono tanto orgogliosa di loro“.

Alice D’Amato si è soffermata sulla sua prova, caratterizzata da una caduta sui giri alla trave e da una caduta in uscita dalle parallele asimmetriche: “So di non avere fatto una preparazione come si deve e di essere arrivata un po’ tirata, pensavo quasi di non esserci, ho dato la mano che potevo. Il percorso sarà in salita, imparerò a crescere e a riscattarmi: le insoddisfazioni ti fanno crescere per arrivare alle belle cose, ce la metterò tutta“.