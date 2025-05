Manila Esposito insegue altre glorie agli Europei: trave e corpo libero per nuovi ori. E alle parallele…

Manila Esposito ha conquistato tre medaglie in quattro giorni agli Europei 2025 di ginnastica artistica: ha trascinato la squadra verso il trionfo nel team event, si è meritata il team nel neonato evento a coppie miste insieme a Lorenzo Minh Casali e si è confermata sul trono continentale del concorso generale individuale. La 18enne campana ha difeso il titolo conquistato dodici mesi fa a Rimini e la sua avventura a Lipsia è stata stellare, ma ha tutte le carte in regola per rimpinguare ulteriormente il proprio bottino.

All’appello mancano le finali di specialità, dove l’azzurra proverà a salire nuovamente sul podio in terra tedesca. Si incomincerà venerdì 30 maggio alle parallele asimmetriche: la nostra portacolori arriva all’appuntamento con il quinto punteggio di ammissione (13.666), non ci sarà la tedesca Helen Kevric (prima nel turno preliminare con 14.766, ma infortunatasi nell’all-around) e ci sono delle possibilità per ottenere il risultato a effetto. Due specialiste come la belga Nina Derwael (14.400) e l’olandese Naomi Visser (13.966) hanno una marcia in più, ma non è impossibile giocarsela con la finlandese Maisa Kuusikko (13.700), l’ungherese Zoja Szekeley (13.566), la ceca Vanessa Masova (13.433), l’altra magiara Bettina Czifra (13.433) e le ripescate Sofia Tonelli (13.400) e la rumena Ana Barbosu (13.400).

Sabato 31 maggio la missione suprema: difendere due corone. Alla trave, dove vanta anche il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024, si presenta con il secondo accredito (14.300), è dotata di un esercizio splendido ma la svedese Jennifer Williams (14.533), grandissima rivelazione del turno preliminare, fa decisamente paura e occorrerà sfoderare una prestazione superba per batterla, mentre la francese Morgane Osyssek-Reimer (13.733), la rumena Ana Barbosu (13.600), la belga Nina Derwael (13.466), la francese Lorette Charpy (13.366) e Sofia Tonelli (13.566) sembrano essere un gradino sotto.

Al corpo libero ha una marcia in più, ha firmato il miglior punteggio (13.800) e partirà con i favori del pronostico nella sfida con Barbosu (13.600) e Williams (13.433). Sarà importante arrivare agli ultimi appuntamenti con ancora un po’ di fiato, visto che la nostra portacolori ha già eseguito undici esercizi di ottima fattura in 72 ore.